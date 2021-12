Il cantante Ultimo contro i virologi: "Pagliacci"

Nelle intenzioni di chi l'ha ideata sarebbe dovuta essere una canzone divertente e simpatica, con un messaggio importante da trasmettere alla nazione, anche se in chiave ironica. Eppure in tanti non hanno accolto l'iniziativa col sorriso e sono state numerose le polemiche che sono piovute addosso a Matteo Bassetti, Andrea Crisanti e Fabrizio Pregliasco, interpreti (stonati) della canzoncina proposta da "Un giorno da pecora". Chi conosce la storica trasmissione radiofonica ne conosce anche l'irriverenza, la leggerezza e il modo di fare dissacrante ma l'idea che tre dei virologi più noti si siano cimentati con una versione "Si vax" della famosissima Jingle Bells, non è andata giù a molti, compreso il cantante Ultimo.

Il cantautore romano, che da poco ha lanciato il suo nuovo album ma ancora non è potuto tornare negli stadi e nei palazzetti per i concerti dal vivo, ha duramente attaccato la nuova versione dei "tre tenori", come vengono ora chiamati Bassetti, Pregliasco e Crisanti. " Lasciate che a cantare e a tornare sul palco siano i cantanti e tutti quelli come noi ", ha tuonato Ultimo. La sua rimostranza è giusta, il settore dello spettacolo è stato uno di quelli maggiormente colpiti ed è anche quello che sta faticando maggiormente per ripartire. Tuttavia, sebbene le sue ragioni siano giuste, non lo è il bersaglio. Decisioni di quel tipo non spettano ai medici, il cui compito è quello di curare e informare. Certo, si può discutere sul metodo comunicativo, ma come ha detto lo stesso Matteo Bassetti ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca " chi critica non ha letto il testo, che ha basi scientifiche ".