L'esperto frena l'allarme: "La mortalità ora è bassa, molti sono asintomatici"

La crescita dei contagi è evidente, eppure resta da rimarcare l'alto numero dei tamponi effettuati quotidianamente e il fatto che la maggioranza dei positivi sia asintomatica, cosa che fino ad ora ha comportato un basso numero di ricoveri e terapie intensive: a gettare acqua sul fuoco è Giorgio Palù, professore emerito dell'università degli studi di Padova nonché ex presidente della Società europea di Virologia.

"Siamo in una fase di crescita esponenziale: c'era da aspettarselo dopo l'estate con la ripresa delle attività, la riapertura delle scuole e il sovraffollamento sui mezzi di trasporto pubblici" , dichiara il virologo, come riportato da Agi. Attenzione alta ma niente allarmismi quindi, viste le cifre registrate in questa nuova fase del Covid: "Considerati i numeri ancora relativamente bassi dei ricoveri e delle terapie intensive, è evidente che la maggior parte dei positivi è asintomatica o paucisintomatica" , aggiunge ancora Palù, spiegando che l'età media dei contagiati dal virus si è abbassata. "Ma possiamo farci poco, se non educare e formare le persone a seguire tutte le misure di prevenzione che conosciamo" .

Per quanto riguarda i rischi di diffusione del Covid, di certo, al momento a destare maggiori preoccupazioni è la situazione che si registra sui mezzi pubblici. "Autobus e treni provinciali affollati di ragazzini e universitari, chi sta anche senza mascherina: non ci potevamo aspettare nulla di diverso" , puntualizza il virologo, il quale ha comunque tenuto a specificare ancora una volta che siamo ben distanti dai numeri che avevano contraddistinto le fasi più drammatiche della pandemia. "La mortalità rimane bassa" , dichiara Palù all'agenzia di stampa, "siamo nell'ordine dello 0,3-0,5 per cento e su questo bisogna fare delle valutazioni di opportunità che solo un team di esperti, fatto da virologi, economi ed esperti di finanza, può fare: convengono le chiusure oppure bisogna lavorare di più sull'educazione della popolazione?" .