Palamara esce allo scoperto: "Adesso vi dico tutti i nomi..."

" Perché Palamara non si è svegliato una mattina e ha inventato il sistema delle correnti. Ma ha agito e ha operato facendo accordi per trovare un equilibrio e gestire il potere interno alla magistratura ". Si è espresso così Luca Palamara poche ore dopo l'espulsione ricevuta dal Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati a causa di " gravi violazioni del codice etico ". Nell'intervista rilasciata a La Repubblica, l'ex pm di Roma ha sottolineato come la Costituzione abbia voluto che la magistratura fosse autonoma e indipendente: " Per esercitare questo potere i magistrati hanno scelto di organizzarsi in correnti che nascono con gli ideali più nobili, ma che storicamente hanno poi subito un processo degenerativo... ".

Nella sua memoria ha scritto di non aver agito da solo: rafforza questa tesi grazie alla posizione di Elisabetta Casellati (presidente del Senato) e di magistrati di sinistra come Livio Pepino. " Riferiscono che il clientelismo all’interno della magistratura non è certo un problema che ho inventato io ", ha spiegato. Perciò è convinto che limitarlo solo alla sua figura o a un gruppo associativo equivale a ignorare la realtà dei fatti o addirittura a mentire. " Io sono andato lì per parlare di fronte a chi mi stava giudicando. È un diritto insopprimibile per chiunque ". Sostiene che fosse un suo dovere potersi esprimere poiché non solo ha ricoperto il ruolo di presidente dell'Anm, ma da quando è sotto accusa non ha avuto la possibilità di spiegare ai magistrati che cosa era realmente accaduto.

Ecco i nomi

Palamara si è detto consapevole di dover rispondere dei suoi comportamenti e di quello che è accaduto all'hotel Champagne, ma allo stesso tempo ha voluto precisare che non può essere considerato " il responsabile di un sistema che ha fallito e che ha penalizzato coloro i quali non risultano iscritti alle correnti ". Pertanto ha voluto chiedere scusa a questi magistrati. Successivamente si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa e ha fatto i nomi di chi avrebbe approfittato del sistema delle correnti per fare carriera. Nello specifico ha parlato di tre componenti probiviri Anm, che conosce bene anche perché sono stati noti esponenti di altrettante correnti: " Tra l'altro, il presidente Di Marco, dalle carte di Perugia, è risultato essere il difensore disciplinare di Giancarlo Longo, il magistrato che, secondo le originarie accuse rivoltemi da Perugia, ma poi cadute, io avrei favorito per la procura di Gela ".