Palamara espulso dall'Anm: "Mi sono lasciato inghiottire dal sistema"

Il Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati ha espulso Luca Palamara per " gravi violazioni del codice etico ". Il pm romano aveva chiesto di essere sentito o di depositare memorie per poter chiarire la sua posizione. Si tratta del primo ex presidente fatto fuori da Anm. Sotto la lente di ingrandimento è finita la famosa riunione presso l'hotel Champagne tra Palamara, cinque consiglieri del Csm e i deputati del Pd Cosimo Ferri e Luca Lotti, sulla nomina del procuratore di Roma. Palamara ha poi confessato: " Volevo il cambiamento, poi mi sono fatto inghiottire dal sistema. Per il sistema delle correnti sono l'unico responsabile ".

La sua istanza è stata ritenuta inammissibile in base allo statuto: secondo i colleghi avrebbe dovuto parlare solo di fronte ai probiviri, dove però non si è mai presentato. L'ex pm ha tuonato: " Mi è stato negato il diritto di parola e di difesa, nemmeno nell'Inquisizione ". Palamara ha fatto sapere di essere andato in televisione perché i giornali avevano titolato sulla sua presunta corruzione: " Mi dimetto solo se i colleghi del sistema delle correnti faranno lo stesso ". Dichiara di non sottrarsi alle responsabilità, aggiungendo di aver sottovalutato le frequentazioni: " I contatti con i personaggi noti sono nati con la nazionale calcio dei magistrati. Per il sistema delle correnti sono l’unico responsabile, ma non ho mai agito da solo ".

"Autonomia è un bene supremo"