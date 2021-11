"Rischio fisico". Ritirato il pandoro Melegatti: ecco perché e cosa fare

Si avvicina il periodo natalizio e sugli scaffali dei supermercati sono già presenti da un paio di settimane panettoni e pandori delle varie aziende produttrici. La Melegatti, però, la combina grossa ed è costretta a ritirare un lotto del suo pandoro per la possibile presenza di corpi estranei e plastiche.

"Richiamo per rischio fisico"

La comunicazione arriva direttamente dal Ministero della Salute che sul proprio sito, sull'apposita area dedicata agli Avvisi di sicurezza, dove è stata scritta una nota dove, alla voce "Denominazione", si legge che il Pandoro Originale 740g è un " Prodotto di aspetto e/o forma e/o struttura non perfetta " e alla voce "Motivo della segnalazione" c'è scritto " Richiamo per rischio fisico ". Aprendo, successivamente, il file allegato dal Ministero, si scopre che il lotto incriminato è il 210917. La vera motivazione è riportata all'interno dove è scritto chiaramente, in stampatello, il motivo del richiamo: " Possibile presenza di corpi estranei plastica dura ". Attenzione, quindi: si invitano tutti ovviamente a non consumarlo e a restituirlo presso il punto vendita d'acquisto. Per ulteriori informazioni si può contattare l'azienda al numero fisso 045-8951444 si può inviare una mail al servizio clienti help@melegatti1894.it o melegatti@melegatti1894.it.

Come riconoscerlo

Per capire se il pandoro acquistato faccia parte, o meno, del lotto ritirato, si può anche vedere qual è la data di scadenza che, in questo caso, è fissata al 30 aprile 2022. Ovviamente, tutti i negozi, generi alimentari e supermercati hanno già ritirato il prodotto dagli scaffali ma per chi l'avesse acquistato niente paura, basta non consumarlo e restituirlo. È certamente una bella gatta da pelare per una delle aziende più famose in Italia nel periodo che ci traghetta alle festività natalizie. Se le vendite dimuiranno o se tutto rimarrà invariato lo scopriremo solo nei prossimi giorni.

I tormenti della Melegatti