Paura durante il pranzo del primo maggio, figlio aggredisce la madre

Doveva essere un normale pranzo domenicale in famiglia quello avvenuto in una casa di Pozzuoli (Napoli) durante lo scorso primo maggio. I tre componenti, madre di 77 anni, figlio 50 anni e figlia 53enne, stavano pranzando tranquillamente quando tra una chiacchiera e un'altra i toni si sono accesi. La discussione che stava per sfociare in tragedia ha generato attimi di paura che hanno fatto pensare al peggio.

L'uomo, seduto al tavolo accanto alle due donne, ha cominciato a inveire e urlare soprattutto contro la madre. La sorella, che non viveva a casa con i due ma era invitata a pranzo in occasione della festa dei lavoratori, ha cercato invano di calmare il fratello, provocandogli un'ira maggiore. Nel perdere le staffe il 50enne ha aggredito la mamma anziana, prendendo anche a calci e pugni i mobili circostanti.

La sorella, sconvolta da ciò che stava accadendo, ha subito chiamato le forze dell'ordine mentre l'uomo stava mettendo a soqquadro la casa in cui viveva con la madre. Sul posto sono arrivate tre pattuglie dei carabinieri che hanno fermato il 50enne arrestandolo per maltrattamenti in famiglia. In attesa di giudizio è stato sottoposto ai domiciliari, paradossalmente proprio in casa della madre. L'anziana, che non ha riportato gravi ferite, precauzionalmente è stata trasferita a casa della figlia.

La pace però è durata poco. L'uomo, evaso dai domiciliari, si è presentato a casa della sorella minacciando nuovamente l'anziana madre. Ritornato poi a casa sua l'aggressore è stato fermato dai carabinieri, precedentemente avvisati dalla sorella. L'uomo, ritenuto socialmente pericoloso, è stato dunque portato in caserma in attesa del giudizio per direttissima. Si indaga per capire i motivi che hanno scatenato l'ira del cinquantenne.