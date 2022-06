Scende dall'auto per aprire il garage. La vettura travolge il figlio di 2 anni

A Bordonaro, quartiere situato a sud-ovest di Messina, la comunità è incredula di fronte la tragedia avvenuta in una manciata di minuti la scorsa sera. Intorno le 23 una famiglia, di rientro da una giornata domenicale, non ha potuto fare nulla per fermare la propria auto che ha travolto in pieno il figlio di appena 2 anni.

Secondo i primi racconti sembra che madre, padre e due figli fossero appena rientrati con la propria auto nel complesso condominiale quando, per ragioni ancora da accertare, la macchina si è spostata investendo il più piccolo. Sembrerebbe infatti che, mentre il papà fosse sceso per aprire il garage, un altro bambino, rimasto all'interno della macchina abbia involontariamente spostato il freno a mano. L'auto si sarebbe quindi mossa travolgendo il fratellino che era appena uscito e si trovava davanti la vettura.

L'impatto è stato fatale per la vittima. Nonostante i soccorsi siano arrivati immediatamente, il piccolo era già in fin di vita. Non appena capito cosa fosse successo i due genitori hanno cominciato a urlare richiamando l'attenzione dei vicini che si sono stretti attorno al dolore della giovane famiglia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri coordinati dalla procura di Messina che stanno lavorando per chiarire le dinamiche dell'incidente.