Prima lo annuncia su Facebook poi ammazza il figlio di 11 anni

Ha ucciso al figlio di undici anni e poi si è tolto la vita. Si tratta dell'omicidio-suicidio avvenuto nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 settembre a Rivara Cavanese, in provincia di Torino, dove un operaio di 47 anni, Claudio Baima Poma, ha sparato al suo bambino prima di puntare la stessa arma da fuoco contro sé stesso. In queste ore, sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Ivrea intervenuti per primi sul luogo dell'accaduto.

La tragedia

L'omicidio-suicidio si è consumato a notte fonda, pressapoco alle ore 2, in una villetta di Rivara, nel Torinese. L'uomo ha esploso dei colpi di pistola contro il figlio Andrea, di 11 anni, presumibilmente mentre il ragazzino dormiva in camera da letto. Poi con la stessa arma, detenuta illegalmente, l'ha fatta finita. Stando a quanto si apprende da fonti a vario titolo, a ritrovare i corpi senza vita sono stati i militari della Compagnia di Ivrea che, dopo aver fatto irruzione nell'abitazione, hanno tempestivamente allertato i soccorsi sanitari. Purtroppo però, per entrambi le vittime non vi è stato nulla da fare. In queste ore, sono in corso gli accertamenti sulla vicenda da parte dei carabinieri. Al momento, la tragedia non è stata dettagliata di particolari né è stato definito con chiarezza il movente del delitto. Dalle prime ricostruzioni è emerso che Claudio Baima Poma, operaio in un'azienda meccanica del Torinese, soffrisse da tempo di depressione.

L'annuncio choc sui social