"Così li spingete verso la morte": il Papa boccia l'eutanasia

Durante l’Udienza Generale del mercoledì in Aula Paolo VI Papa Francesco ha toccato il tema dell’eutanasia e dell’accanimento terapeutico bocciandoli entrambi. Il Pontefice ha tenuto a sottolineare che non vi è un diritto alla morte. Ha inoltre promosso le cure palliative avvertendo che non si deve però confondere questo tipo di aiuto con derive, anche quelle inaccettabili, che portano a uccidere. Si deve quindi accompagnare alla morte, ma non provocarla o aiutare qualsiasi forma di suicidio.

"La vita è un diritto"

Il Papa ha ricordato che deve sempre essere privilegiato il diritto alla cura e alla cura per tutti, in modo che i soggetti più deboli, e in particolare le persone anziane e i malati, non siano mai lasciati indietro. “La vita è un diritto, non la morte, la quale va accolta, non somministrata. E questo principio etico riguarda tutti, non solo i cristiani o i credenti”, ha specificato il Pontefice. Nel suo discorso, il Papa ha incoraggiato le cure palliative precisando che per i cristiani ci sono due considerazioni importanti. La prima è che non è possibile evitare la morte e che, proprio per questo motivo, dopo che si è cercato di fare tutto ciò che umanamente possibile per cercare di curare la persona malata, un accanimento terapeutico è immorale. Per Papa Francesco è quindi giusto lasciar morire il malato in pace. La seconda considerazione riguarda invece la qualità della morte stessa, del dolore e anche della sofferenza.

L'appello di Bergoglio