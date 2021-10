La parabola di Galli: ora è indagato per i concorsi truccati

Uno degli effetti collaterali della popolarità, lo sa bene anche Luca Morisi, è che la ribalta mediatica assomiglia al matrimonio: vale sia nella buona che nella cattiva sorte. Le tv sono in grado di farti brillare di luce propria, farti approdare nelle case degli italiani un giorno sì e l'altro pure, ma finiscono con l’amplificare anche eventuali passi falsi. È quello che deve aver scoperto stamattina Massimo Galli, già primario del reparto di Malattie Infettive del Sacco di Milano, volto di punta dei virologi star dell’Era Covid, quando ha saputo del decreto di perquisizione e sequestro eseguito in queste ore dai carabinieri del Nas di Milano. Il professore risulta indagato dalla procura di Milano con l’accusa di associazione a delinquere, turbativa d’asta e falso in atto pubblico.

Bel regalino di pensionamento per Galli, che pensava di potersi dedicare alla stesura di un "romanzo nel cassetto" e invece avrà una gatta da pelare di maggiore peso. Ovviamente, il garantismo è uno di quei principi che non si possono sventolare a targhe alterne. Dunque per noi è e resta innocente fino a prova contraria. Ma la notizia dell’indagine ormai è pubblica, e dunque va riportata: l’infettivologo appare nel calderone degli indagati in un’inchiesta che riguarda i concorsi universitari di medicina ritenuti truccati all'Università degli Studi di Milano, ma anche più episodi di condizionamento delle assunzioni pubbliche di docenti ordinari ed associati, assistenti e dirigenti ospedalieri. Oltre al televirologo, sono nel mirino della procura altre 32 le persone di cui 24 docenti universitari di importanti Atenei delle province di Milano, Pavia, Torino, Roma e Palermo. L’indagine, coordinata da Maurizio Romanelli e dai pm Carlo Scalas e Luigi Furno, è stata avviata nel marzo 2018 sulla base di una denuncia querela depositata a Pavia. Come riporta l’Adnkronos, l’indagine riguarda “più episodi di condizionamento delle assunzioni pubbliche di docenti ordinari ed associati - ma anche di assistenti e dirigenti ospedalieri - secondo criteri non meritocratici, ma volti a favorire specifici candidati tramite la preventiva ‘profilazione’ dei bandi di concorso sul prescelto da favorire, ed anche grazie alla puntuale scelta di compiacenti membri delle commissioni concorsuali”.

Insomma: a valutare le prime informazioni, sempre che le accuse vengano poi confermate al processo, si tratterebbe di varie tecniche cosiddette “baronali” per favorire questo o quell’altro candidato. Niente che non sappiano anche i bambini: di sicuro non è la prima volta che accade, e probabilmente non sarà neppure l’ultima. Ma ciò che colpisce è che il pm contesta al professore reati che sarebbero stati commessi anche durante il lockdown del 2020. E cioè quando Galli pontificava dalla tv su tamponi, chiusure e “rischio calcolato male”. Ricordate quando a marzo del 2021 bacchettò gli italiani per i "comportamenti sciagurati" tenuti sui navigli? Oppure i suoi scontri tv con conduttori, colleghi e giornalisti? E ancora: chi può dimenticare l'autorevolezza televisiva con cui ha pontificato a destra e a manca sulle misure da prendere per frenare la pandemia, a volte azzeccandoci e altre toppando le previsioni? Ecco. Possibile che l'uomo dalle 7/8 interviste in un giorno, il professore "in trincea", il simbolo dei rigoristi sempre sul pulpito, il sessantottino mai pentito, l’uomo delle regole sul coronavirus, possibile abbia davvero violato la legge? Staremo a vedere. Certo sarebbe una nemesi incredibile: soprattutto per chi l'ha considerato l'infallibile profeta dell'intera lotta alla pandemia.