Guerra su veggie burger. Adesso il Parlamento Ue va contro gli allevatori

Lunga vita all'hamburger vegano e alla salsiccia vegana! Almeno così la pensa la stragrande maggioranza dei parlamentari europei. Al Parlamento europeo, infatti, vince la lobby vegana: gli hamburger vegetariani o vegani - anche se non contengono carne - potranno continuare a essere chiamati così, nonostante l'evidente controsenso. Di fatto, il voto di oggi, consente l'uso delle denominazioni della carne per i prodotti veg. Bocciata la proposta di chi riteneva fosse necessario cambiare, e limitare l'uso delle denominazioni di carne ai soli prodotti di origine animale. Questo, per tutelare anche le associazioni di categoria, agricoltori e allevatori in primis. Nel 2018, per esempio, la Francia ha vietato l'uso delle denominazioni della carne per descrivere i prodotti vegetariani: lo stesso accade in dozzine di stati degli Stati Uniti. Secondo l'associazione europea degli agricoltori Copa-Cogeca il disegno di legge sarebbe dovuto servire per porre fine alle descrizioni alimentari " surreali ".

Ma invece che tutelare gli agricoltori e i piccoli allevatori, il Parlamento europeo preferisce soddisfare gli appetiti delle grandi multinazionali che, piaccia o meno a vegani e climaticamente corretti, sono quelle che la fanno da padrone. Secondo un'inchiesta pubblicata da Gilles Luneau, che porta il titolo Steak barbare. Hold-up végan sur l’assiette (edizioni l’Aube), citata da Tempi, già una parte di fondi dell’Unione Europea destinati all’innovazione vengono spesi in start-up che sviluppano l’alimentazione artificiale, e che non si scorgono all’orizzonte norme europee che possano regolamentare la creazione di prodotti alimentari attraverso bio-reattori. Per adesso solo gli alti costi di produzione tengono la carne e il latte artificiale fuori dal mercato. Ma i crescenti investimenti nel settore e le proposte di tasse sui prodotti tradizionali mirano a un ingresso vincente sul mercato dei generi alimentari in un futuro che non è lontano.

La reazione delle associazioni di categoria

Furiosi gli allevatori e le associazioni di categoria, che chiedevano un cambio di rotta. " Il perdurare di una situazione di incertezza rappresenta un favore alle lobby delle multinazionali che investono sulla carne finta, vegetale o creata in laboratorio - sottolinea il presidente della Coldiretti Ettore Prandini - puntando su una strategia di comunicazione subdola con la quale si approfitta della notorietà e tradizione delle denominazioni di maggior successo della filiera tradizionale dell'allevamento italiano per attrarre l'attenzione dei consumatori e indurli a pensare che questi prodotti siano dei sostituti, per gusto e valori nutrizionali, della carne e dei prodotti a base di carne ".

Duro anche il presidente di Assocarni, Luigi Scordamaglia, che osserva come questa sia " una non scelta va innanzitutto contro i consumatori ". La trasparenza, sottolinea, è stata sacrificata a beneficio dell'interesse di poche multinazionali e " così facendo stiamo suggerendo che un preparato vegetale abbia lo stesso valore culturale e nutrizionale di una bistecca, di un hamburger o di una salsiccia, le etichette raccontano un'altra verità ".

L'affondo di Lega e Fratelli d'Italia

Secondo quanto dichiarano in una nota dal capodelegazione di Fratelli d’Italia- ECR al Parlamento europeo Carlo Fidanza e l’eurodeputato FdI-ECR Nicola Procaccini, componente della commissione Agricoltura, il voto di oggi al Parlamento europeo sulla carne vegana rappresenta " un grave colpo alle produzioni di qualità e al diritto dei consumatori di avere piena consapevolezza di ciò che mangiano. Ancora di più è un enorme favore a certe lobby della grande distribuzione del nord Europa che da tempo e con vari strumenti investono per smantellare l’agroalimentare di qualità ". Fratelli d’Italia, prosegue la nota, " ha votato convintamente a favore dell’emendamento teso ad impedire che si perpetuasse l’inganno di hamburger e bistecche vegane ma purtroppo una maggioranza trasversale ha preferito mantenere lo status quo. Dispiace che a queste lobby e a questa maggioranza abbia deciso di prestare il proprio aiuto il M5S, che ancora una volta dimostra di non avere a cuore il nostro agroalimentare ".