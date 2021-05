Partita del cuore, Sandro Giacobbe contro i The Jackal: "Una bufala"

Quanto accaduto nella tradizionale cena pre Partita del cuore tra il direttore generale della Nazionale cantanti, Gianluca Pecchini, e l'attrice Aurora Leone, convocata con la squadra Campioni per la ricerca insieme a Ciro Priello, continua a far discutere. In giornata Pecchini si è dimesso, accusato di aver invitato l'attrice a lasciare il tavolo a cui era seduta solo perché donna. Tantissime le manifestazioni di solidarietà verso Aurora Leone, che non parteciperà alla serata evento, così come Priello, in segno di protesta. Anche Eros Ramazzotti ha annunciato che diserterà la partita a causa di questo episodio. Eppure, così come c'è chi esprime vicinanza all'attrice, c'è anche chi avanza qualche dubbio, come il cantante Sandro Giacobbe che, invece, questa sera scenderà in campo a Torino: " Ma quale cacciata dal tavolo perché donna, questa è tutta una bufala per avere più follower ".

" Questa è tutta una bufala per avere più follower ", ha tuonato l'interprete di Signora mia dalle pagine di MowMag. Lui è uno dei baluardi storici della Nazionale cantanti, impegnato attivamente nell'organizzazione delle manifestazioni alle quali partecipa la squadra. Lui c'era quando Gianluca Pecchini avrebbe invitato Leone ad allontanarsi dal tavolo perché donna, ma la versione di Giacobbe non collima con quella dell'attrice: " Questa persona (Aurora), con il suo amico (Ciro) sono stati fatti arrivare il giorno prima perché distanti (venivano da Napoli) e quindi per alleggerire la trasferta. Loro tra l'altro giocavano nella squadra della Ricerca, però si sono seduti al tavolo della Nazionale cantanti, per cui gentilmente gli è stato fatto notare che quel tavolo non era il loro e sono stati fatti accomodare all'altro tavolo. Si sono seduti e hanno mangiato ".