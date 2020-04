Pasqua, Il Papa sceglie una celebrazione penitenziale

Una Messa di Pasqua del tutto particolare: Papa Francesco sta per concedere l'indulgenza plenaria, all'interno di una Basilica di San Pietro in cui è stato necessario rispettare le misure di sicurezza sul distanziamento. Ieri sera, nel corso della veglia, il pontefice argentino ha ricordato ai cristiani il dovere di "annunciare la vita" per quanto questo sia un "tempo di morte". Il "diritto alla speranza" è acquisito.

Nonostante questa sia l'"ora più buia", l'umanità è chiamata al "compromesso dell'amore". Quello che consente alla "morte" di non avere mai "l'ultima parola". Per via delle contromisure adottate dalle autorità civili e religiose, non è stato possibile celebrare il rito tradizionale del Resurrexit. Molte funzioni religiose, in queste settimane, hanno subito modifiche a causa delle disposizioni restrittive da rispettare. Le Messe pubbliche - com'è noto - sono state sospese. Il Resurrexit era stato ripristinato nel 2000. Quest'anno, però, non è stato possibile per il Santo Padre presiedere il "gioioso annuncio".

La reazione al Covid-19 è al centro della pastorale del vescovo di Roma. Jorge Mario Bergoglio, in queste settimane, ha esaltato gli "eroi semplici", coloro che sono costretti ad agire nonostante il quadro pandemico abbia imposto una quarantena a tanti Stati del globo terrestre. Gli "eroi semplici" per il Papa sono coloro cui devono guardare i giovani. Anche il presidente Sergio Mattarella ha rimarcato la prossimità manifestata dal vertice della Chiesa cattolica in questo "tempo di profonda inquietudine". La Pasqua di Bergoglio è stata dunque penitenziale, nella misura in cui un minuto di silenzio ha persino sostituito l'omelia, come riportato dall'Adnkronos.

Quella di evitare l'omelia diviene così l'ennesima scelta simbolica operata dall'ex arcivescovo di Buenos Aires da quando la pandemia è stata ufficializzata. Francesco ha pregato per la fine della pandemia in una piazza San Pietro umida e semivuota; si è recato presso la Salus populi romani e presso il crocifisso di San Marcello al Corso per pregare il Signore per la fine della diffusione dei contagi; ha rivolto un messaggio agli italiani durante un'edizione serale del Tg1 e ha telefonato in diretta nel corso di una puntata di "A sua immagine".