A Pasqua zona rossa in tutta Italia e spunta il lockdown automatico

Oggi è il giorno decisivo per determinare le nuove chiusure nel Paese a fronte di un elevato aumento nei contagi. È in corso l'incontro tra Regioni, Governo, Anci e Upi alla luce delle rilevazioni sui contagi dell'Iss. Ieri sono trapelate alcune notizie in merito alla volontà di fare un ulteriore giro di vite per evitare il tracollo del sistema sanitario e una nuova ondata di morti da coronavirus, anche alla luce della necessità di contenere la diffusione dei contagi per agevolare la somministrazione dei vaccini. Le nuove misure saranno valide dal 15 marzo e fino al 6 aprile, Pasqua inclusa, determinate da un decreto legge e non da un nuovo dpcm.

Nuovi parametri e lockdown automatico

La bozza del dl è stata approvata dalla conferenza prima di approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri. Stando alle prime informazioni che trapelano dalla conferenza, l'intero Paese (eccezion fatta per la Sardegna) dovrebbe slittare in zona arancione ma è previsto il passaggio automatico alla zona rossa in automatico al superamento dei 250 contagi da coronavirus ogni 100mila abitanti. Scende da 1.5 a 1.25 il valore di Rt che determina l'ingresso in zona rossa. Non sono, quindi, previste zone gialle con il nuovo decreto legge. Tuttavia, così com'è accaduto a Natale 2020, il ministro Speranza vorrebbe una ulteriore stretta decisiva in tutto il Paese nei giorni di Pasqua, che porterà l'intero Paese in zona rossa dal 3 al 5 aprile. Non saranno soggette alla zona rossa le regioni che, alla data del rilevamento precedente, avranno le condizioni per accedere o permanere in zona bianca. Attualmente, solo la Sardegna le possiede anche se i contagi sono in risalita anche sull'isola.

Le nuove regole in zona rossa e arancione

Nelle regioni arancioni, così come già accade, è data autonomia ai singoli governatori di istituire aree circoscritte in zona rossa dove i contagi sono maggiormente incidenti ma non è possibile fare lo stesso per istituire zone gialle con minori restrizioni. In zona rossa non sono consentiti spostamenti, nemmeno per raggiungere l'abitazione di un congiunto, come avveniva nel periodo natalizio. Dal 15 marzo al 2 aprile, nelle regioni in zona arancione, è concesso lo spostamento in ambito comunale verso una privata abitazione una volta al giorno tra le 5 e le 22 per un massimo di due persone, minori e/o soggetti disabili non autosufficienti conviventi. Possibilità non prevista nelle zone rosse. Dal 3 al 4 aprile, ossia nel weekend di Pasqua, nonostante la zona rossa sarà possibile spostarsi all'interno del territorio regionale, a differenza degli altri giorni in zona rossa in cui è possibile spostarsi solamente nell'ambito comunale. Nonostante la zona rossa, a Pasqua è prevista la deroga per le visite con le stesse modalità della zona arancione standard. Previste multe da 400 a 3mila euro per chi viola la zona rossa.

Novità per le scuole

Previste nuove regole anche per le scuole, che potrebbero riaprire per piccoli gruppi di studenti. Inizialmente è previsto che possano tornare a scuola i ragazzi con disabilità ma è allo studio anche una proposta per effettuare turni pomeridiani in modo tale da distribuire gli studenti ed evitare quanto più possibile gli assembramenti. La scuola è sempre di più al centro dell'attenzione per l'incidenza delle nuove varianti del coronavirus, che colpirebbero maggiormente i giovani e giovanissimi.