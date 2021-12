Pass, multe e controlli. Tentazione mascherina e il rebus di Capodanno

Le Prefetture, dopo il vertice con il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, sono al lavoro per definire i piani sui controlli in vista dell'entrata in vigore, dal 6 dicembre, del green pass rafforzato. L'obbligo della certificazione vaccinale per accedere ai mezzi pubblici locali getta nel caos gli uffici territoriali che devono predisporre entro il fine settimane i dispositivi. Primo ostacolo: il personale. Chi dovrà effettuare le verifiche? Il titolare del Viminale ha già chiarito che saranno controlli a campione con una task force mista. Il personale sarà composto da personale delle forze dell'ordine (uno) e dipendenti delle aziende locali di mobilità. Le forze dell'ordine protestano: «Ci utilizzano per qualunque cosa. Noi ubbidiamo. Ma manca il personale e pensare che a dicembre, mese in cui aumentano in modo esponenziale i furti, i carabinieri debbano essere impiegati a bordo di bus e metrò per il controllo del pass ci lascia perplessi» ribatte Antonio Nicolosi, segretario generale Unarma (Associazione Sindacale Carabinieri). Il tempo stringe. Si parte da lunedì 6 dicembre.

IL GREEN PASS RAFFORZATO

Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 arriva il pass rafforzato per vaccinati e guariti dal Covid-19. In zona gialla e arancione è già attivo dal 29 novembre e senza un termine. Il super green pass è un certificato verde rafforzato che spetta ai vaccinati e ai guariti dal Covid-19. L'accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori del super green pass. Le limitazioni previste per la zona arancione riguarderanno solo chi non possiede il certificato verde rafforzato. La validità del pass verde scende da 12 a 9 mesi.

BUS E METRO

Dal 6 dicembre al 15 gennaio per salire sulla metropolitana, bus e tram è necessario avere il pass base (che spetta a chi è vaccinato, guarito da Covid o ha il risultato di un tampone negativo valido 48 ore se antigenico e 72 ore se molecolare). Non c'è bisogno di avere il super green pass che spetta solo a vaccinati e guariti.

BAR E RISTORANTI

Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 è necessario il green pass rafforzato per accedere al ristorante al chiuso e bar, anche in zona bianca. Per i tavoli all'aperto non serve il green pass. In zona gialla e arancione accesso consentito solo a chi ha il pass rafforzato. In zona rossa le restrizioni si applicano anche a chi ha il super green pass. In questo caso i controlli saranno demandati ai titolari dei locali.

MULTE

Le sanzioni per chi sarà beccato senza green pass (base o rafforzato nei locali interdetti) prevedono una multa che varia da 600 a 100 euro

MASCHERINE ALL'APERTO

Cresce la spinta dei sindaci per la reintroduzione dell'obbligo della mascherina all'aperto. Serve un decreto. Anche se alcuni primi cittadini hanno varato ordinanze per imporre l'uso della mascherina nelle zone affollate e dello shopping. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa apre: L'obbligo di mascherine all'aperto è un'ipotesi sulla quale stiamo facendo una riflessione, sottolineando però che già oggi la mascherina all'aperto è obbligatoria nei casi in cui si verificano assembramenti, ma mi rendo conto che ci può essere la necessità di rimarcare in modo più chiaro e più netto questa regola in un momento così delicato. È ovvio che stiamo facendo una riflessione, valuteremo nei prossimi giorni".

IN PIAZZA A CAPODANNO

Altro tema spinoso. Ci sarà o no il Capodanno in piazza? In Campania il governatore Vincenzo De Luca ha già fatto sapere di non essere d'accordo con i festeggiamenti in piazza del Plebiscito. Il governo non ha ancora adottato alcuna decisione.