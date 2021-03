"Passava documenti segreti". Militare italiano spia dei russi

Nella giornata di ieri i carabinieri del Ros hanno fermato un ufficiale della Marina militare italiano e un ufficiale delle Forze armate russe di stanza in Italia con l'accusa di spionaggio politico-militare e rivelazione di segreto. L'operazione è stata condotta dall'Agenzia informazioni sicurezza interna: grazie anche al supporto dello Stato maggiore della Difesa è stato possibile intercettare il capitano di fregata della Marina militare e l'ufficiale accreditato presso l'ambasciata della Federazione russa. Ricadono gravi reati attinenti allo spionaggio e alla sicurezza dello Stato per cui si rischia una pena superiore ai 10 anni di carcere. Si tratta dell'episodio più grave dai tempi della Guerra Fredda.

L'intervento ha preso corpo in occasione di un incontro clandestino tra i due, sorpresi immediatamente in flagranza: l'ufficiale italiano avrebbe ceduto una documentazione classificata in cambio di una somma di denaro. Il capitano della Marina è stato arrestato; la posizione dello straniero invece è tuttora al vaglio in relazione al suo status diplomatico. La Farnesina ha fatto sapere che questa mattina Elisabetta Belloni (segretario generale del ministero degli Affari esteri) - su istruzioni del ministro Luigi Di Maio - ha tempestivamente convocato al ministero Sergej Razov, l'ambasciatore della Federazione russa presso la Repubblica italiana.

L'ambasciata russa in Italia ha confermato la detenzione il 30 marzo a Roma di un dipendente dell'ufficio dell'addetto militare. Le circostanze dell'incidente sono oggetto di indagine e perciò la missione diplomatica ritiene " inappropriato commentare quanto accaduto in questo momento ". Nella comunicazione dell'ambasciata, rilasciata all'Adnkronos, viene dichiarato l'augurio " che quanto accaduto non incida sui rapporti bilaterali tra Russia e Italia ".

L'operazione

Oltre ai dossier italiani sarebbero stati passati anche documenti top secret della Nato, mettendo così a rischio la sicurezza nazionale e quella di altri Paesi. La prima segnalazione sui loro rapporti è arrivata nei mesi scorsi dall'Aisi, l'Agenzia per la sicurezza interna guidata da Mario Parente; solo successivamente sono scattate tutte le procedure del caso per portare avanti diversi controlli sui movimenti dei due. L'operazione del Ros ha preso vita appena vi è stata la certezza del passaggio dei soldi e della presenza di prove di spionaggio. C'è da aspettarsi che a stretto giro il ministero della Difesa avvii verifiche su quanto accaduto.

Non si sono registrati precedenti del genere nella storia recente. L'ultima operazione di controspionaggio risale nel 1989, prima della caduta del Muro. Come ricorda La Repubblica, riguardava i piani del Patto di Varsavia per ottenere documenti dall'Oto Melara di La Spezia e da un'azienda triestina: la prima era impegnata nella produzione di cannoni e mezzi corazzati; la seconda collaborava al progetto di un sistema di comunicazioni della Nato. Furono emessi mandati di cattura contro cinque persone (tra cui due presunti agenti del Kgb e uno dell'intelligence bulgara) ma tre stranieri e un ex carabiniere disertato a Sofia riuscirono a sottrarsi agli arresti.