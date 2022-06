Mangia noccioline in volo. La ragazza seduta a 10 file da lui rischia la vita

Una ragazza inglese ha quasi rischiato la vita su un volo della British Airways perché un altro passeggero dell'aereo aveva iniziato a mangiare noccioline durante il volo. In base a quanto riportato ieri dai tabloid d'Oltremanica, la 14enne Poppy Jones, fortemente allergica a quel tipo di alimento, si trovava, insieme alla sua mamma 39enne Joanna Jones, a bordo di un aereo della compagnia citata sulla tratta Antigua-Londra.

Durante il volo di 8 ore, un passeggero, posizionato a 10 file di distanza dal sedile occupato da Poppy, avrebbe preso a sgranochiare proprio delle noccioline. Nonostante la distanza tra il posto occupato dal passeggero incriminato e quello della 14enne, quest'ultima ha immediatamente avvertito l'odore delle noccioline e cominciato a sentirsi male. Lei, nonostante le 10 file poste tra lei e quella frutta secca, era stata subito colta dalla reazione allergica a quel tipo di snack.

La madre di Poppy è immediatamente andata nel panico davanti alle gravi condizoni di salute della figlia, ma, fortunatamente, un'infermiera a bordo del velivolo è prontamente intervenuta, somministrando dell'ossigeno alla ragazza e riuscendo così a stabilizzarla. Il pilota dell'areo era pronto a effettuare un atterraggio di emergenza, ma, alla fine, il volo è proseguito senza stop fino all'aeroporto londinese di Gatwick, dove, ad attendere la ragazza sulla pista d'atterraggio, c'era un'ambulanza. Poppy è adesso fuori pericolo, ma ha rischiato di non farcela.

La madre della malcapitata ha quindi rivelato in questi giorni alla stampa inglese che, prima che quell'aereo decollasse, il personale di bordo, su sollecitazione proprio di Joanna, aveva invitato i viaggiatori a non consumare noccioline durante il tragitto, per la presenza di passeggeri gravemente allergici. La persona che, durante la tratta, ha aperto il pacchetto di noccioline ha così palesemente ignorato la raccomandazione in questione, mettendo di conseguenza a rischio la vita della 14enne.