Pattuglie miste e multe, la guida al Green pass su bus e metro

Il 6 dicembre entrerà in vigore il nuovo decreto che, oltre al super Green pass, prevede anche l'utilizzo del Green pass normale anche per l'accesso ai mezzi pubblici. Per effettuare i controlli è previsto che ai funzionari delle aziende di trasporto pubblico vengano affiancati gli uomini delle forze dell'ordine. Chi verrà trovato senza Green pass rischia una multa tra i 600 e i 1000 euro.

I controlli potranno venir eseguiti solamente a bordo e non prima o dopo la salita e la discesa dal mezzo. Saranno controlli a campione che verranno effettuati contestualmente alla richiesta del biglietto. Queste decisioni sono state prese dal ministro Luciana Lamorgese ha incontrato in videoconferenza i prefetti e i questori dei capoluoghi di regione " per dare indicazioni sulla programmazione dei servizi finalizzati ai controlli sul possesso del 'Green pass' dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 172/2021, che prevede nuove e più stringenti misure per contenere la diffusione del Covid-19 ". Nel corso della riunione erano presenti anche il capo della Polizia-direttore generale della Pubblica sicurezza, Lamberto Giannini, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, e il vice comandante della Guardia di finanza, Giuseppe Vicanolo.

Dal governo non vogliono lasciare nulla di intentato affinché i controlli vengano eseguiti in maniera inflessibile. Il ministro Lamorgese ha chiesto espressamente che vengano effettuati " controlli più serrati sulla certificazione verde con una particolare attenzione alle aree e alle fasce orarie di maggiore afflusso di persone ". A bordo dei mezzi (tram, metropolitane, autobus) e, in generale, nel servizio di controllo, saranno operative pattuglie miste che, " in questa fase ancora molto delicata per la salute pubblica ", sono chiamate " a dare il massimo e ad agire con responsabilità ma anche con la necessaria fermezza ".