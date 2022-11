Bus senza conducente invade la strada: tragedia sfiorata a Bologna

Momenti di terrore ieri pomeriggio a Bologna, dove un autobus senza conducente ha continuato la sua corsa finendo in mezzo alla strada col rischio di provocare un gravissimo incidente. Una tragedia sfiorata, tanto che i passeggeri che in quel momento si trovavano ancora a bordo del mezzo sono sotto choc.

Il fatto, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, si è verificato nella prima serata di ieri, intorno alle ore 18:45. Un bus Tper della linea 15 si era appena fermato al capolinea, in piazza XX Settembre, e il conducente era sceso per la sua pausa, quando il mezzo ha ripreso a muoversi. In pochi secondi il bus ha invaso la strada, finendo in viale Pietramellara. Nel suo tragitto si è scontrato con un palo della segnaletica, che ha arrestato la sua marcia.

Tanta la paura per tre passeggeri che si trovavano ancora a bordo. Nessuno, fortunatamente, ha riportato delle lesioni. Al termine della brutta esperienza, è rimasto solo un forte choc. A temere il peggio anche gli automobilisti che si trovavano nella carreggiata, uno dei quali ha provveduto a registrare tutto con un video finito sui social.

Sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia di stato, che hanno temporaneamente chiuso la strada per effettuare i rilievi.

Appurato che nessuno è rimasto ferito, gli inquirenti stanno ora effettuando delle verifiche per ricostruire le dinamiche della vicenda. I passeggeri, alcuni testimoni e lo stesso autista sono stati già ascoltati, mentre l'autobus è stato portato in officina, dove saranno svolti degli accertamenti tecnici. La stessa azienda di trasporto pubblico Tper sta cercando di capire che cosa possa essere accaduto.

L'unica cosa certa è che, durante la sosta tecnica del conducente, il bus ha perso la frenatura, e per tale ragione ha ripreso a muoversi pur avendo il motore spento.