Paura per l'"epatite ignota" che colpisce i bimbi

Le autorità sanitarie europee hanno di recente lanciato l'allarme riguardo alla comparsa di una " epatite di origine ignota ", che ha ultimamente colpito decine di bambini, costringendo in alcuni casi dei minori a sottoporsi a interventi chirurgici d'urgenza. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha quindi suggerito in questi giorni a tutti i medici di segnalare e condividere le informazioni sui casi di questa epatite riscontrati in bambini fino all'età di 16 anni. I casi più numerosi della patologia anomala sono stati finora accertati nel Regno Unito e in Spagna.

In territorio britannico, in particolare, ci sarebbero già una settantina di casi di questa malattia di origine ignota, la maggior parte dei quali in bambini di età compresa tra 2 e 5 anni. Alcuni bimbi hanno avuto un decorso devastante della malattia, trasformatasi in insufficienza epatica acuta e con conseguente ricovero in ospedale dei piccoli pazienti affetti dalla patologia anomala. Un ridotto numero dei malcapitati, hanno precisato le autorità sanitarie di Sua Maestà, è stato costretto a subire addirittura un vero e proprio trapianto di fegato. La Sanità britannica, cercando di trovare la causa dell'epatite comparsa di recente, ha ipotizzato una connessione tra quest'ultima e il Covid, dato che alcuni dei bambini ricoverati in ospedale in Inghilterra sono risultati positivi al Sars-Cov 2. Tuttavia, l'ipotesi in questione appare, agli occhi dei rappresentanti dell'Ecdc, molto debole.

Quanto alla situazione spagnola, sarebbero tre i casi di epatite ignota accertati in territorio iberico, tutti attualmente sotto osservazione presso un ospedale di Madrid. I tre pazienti spagnoli sono bambini di età compresa tra i 22 mesi e i sette anni, con uno di loro che ha però avuto bisogno di un trapianto di fegato. Tutti e tre stanno avendo ad oggi, a detta dei vertici della Sanità locale, un'evoluzione clinica " favorevole ".

Antonio Gasbarrini, ordinario di Medicina Interna all'Università Cattolica e Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche presso la Fondazione Gemelli Irccs di Roma, ha commentato con le seguenti parole i casi di epatite sconosciuta individuati in Europa e l'ipotetico collegamento tra la malattia citata e il Covid: " È noto che alcune infezioni virali, tra cui il Covid-19, possano provocare delle epatiti, ma quello che si è verificato nel Regno Unito non è solo infiammazione passeggera del fegato, bensì una vera e propria insufficienza epatica acuta che ha portato in alcuni casi a trapianti di fegato. Ne sono stati segnalati 50 casi in Inghilterra e 10 in Scozia in due mesi e rispetto alla rarità con cui normalmente si verifica questo evento, rappresentano un numero abnorme. Quindi la situazione è preoccupante a prescindere da un possibile, e per ora non dimostrabile, collegamento con il Covid-19 ". I casi che stanno attualmente preoccupando l'Europa, ha quindi rimarcato il luminare, " non sono inoltre legati a epatiti virali note, come A, B, C, E ".