"Mi tradisce". E accoltella la moglie

Faceva la cameriera ed era in Italia da oltre vent’anni. Nella notte tra Natale e Santo Stefano, Natalia Kyrychok, 61 anni, di origini moldave, è stata uccisa dal marito Vito Cangini, un pensionato 80enne incensurato. L’episodio è accaduto a Fanano di Gradara, piccolo centro in provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche. L’uomo, che aveva spostato la donna 17 anni fa, ha colpito la moglie con almeno quattro coltellate al petto all’interno della propria abitazione prima di vagare tutto il giorno in diversi locali, dove ha bevuto fino a ubriacarsi. Il motivo dell’omicidio è di natura passionale: il pensionato era convinto che la consorte, la quale ha un figlio che abita in un'altra località, lo tradisse e in un momento di rabbia l’ha accoltellata ferendola mortalmente.

I carabinieri del luogo sono stati avvisati dal titolare del ristorante dove Natalia lavorava. L’imprenditore non vedendola arrivare e non avendo avuto risposte alle sue chiamate sul cellulare si è insospettito e ha allertato le forze dell’ordine. Giunti a casa del pensionato, i militari hanno scoperto il corpo senza vita della 61enne. Ad aprire la porta ai carabinieri è stato lo stesso marito, che ha confessato di essere stato l’autore dell’omicidio. Ritrovato anche il coltello fa cucina utilizzato dall’80enne per colpire la moglie. Adesso Cangini è rinchiuso nel carcere di Villa Fastiggi, in attesa di essere processato.

Nel giorno di Santo Stefano, come riportato da ilgiornale.it, è stato scoperto un altro femminicidio. Diversa la causa del delitto, che è avvenuto a Casalbordino, in provincia di Chieti. Angelo Bernardone, 74 anni, ex metalmeccanico dell'area industriale della Val di Sangro, ha ucciso la moglie Maria Rita Conese, 72 anni, gettandola in un fiumiciattolo. La donna era gravemente malata di Alzheimer e il marito era stanco di accudirla. Anche in questo caso, l’omicida era incensurato. Bernardone è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario: secondo una prima ricostruzione avrebbe fatto tutto da solo, ammazzandola al culmine di una ulteriore discussione aggravata dalle condizioni alterate della donna che aveva chiesto al marito di andare al cimitero di Atessa per trovare i genitori lì sepolti.