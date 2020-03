Pescara, 5 mascherine e un disinfettante a 149 euro: intervengono i Nas

Fin dai primi giorni dell'allarme Coronavirus in Italia c'è chi ha speculato sulla psicosi che ha colpito (e continua a colpire) la popolazione: in molti hanno infatti approfittato dell'occasione per vendere a prezzi esorbitanti le convenzioni di gel igienizzante antibatterico e di mascherine, andate praticamente a ruba in seguito all'emergenza internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità. Sarà questo anche il caso del recente avvenimento a Pescara? Una parafarmacia della città adriatica ha fatto pagare 149 euro per 5 mascherine sanitarie e per un barattolino di gel disinfettante per le mani.

La denuncia è arrivata da parte di un cittadino, che si è sfogato duramente contro quella che ritiene una ingiustificata follia economica. La segnalazione è stata inoltrata da Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale abruzzese, alla guardia di finanza. Intanto nella struttura è in corso un'ispezione dei carabinieri del Nas per effettuare tutti gli accertamenti del caso in materia di tracciabilità del farmaco, dei dispositivi medici, vendita di prodotti da banco e sulla validità dei prodotti farmaceutici, oltre che di verifiche del rispetto della farmacopea ufficiale: dunque si controllerà se l'approvvigionamento sia stato regolare e se il divario tra il prezzo di acquisto dei prodotti e quello di vendita al pubblico sia troppo eccessivo. Qualora la presunta speculazione operata dovesse essere comprovata e confermata, all'Ordine dei farmacisti verranno segnalate le violazioni.

"È una vergogna"

Sulla questione è intervenuto in prima persona Sospiri: " Una speculazione ignobile che viene fatta in primis da chi produce questi prodotti e li vende a prezzi impossibili ". Il presidente del Consiglio regionale abruzzese in una nota diramata ha fatto sapere che sarà compito della guardia di finanza " accertare la veridicità della segnalazione ". Se fosse confermata si tratterebbe " di un caso che rappresenterebbe una vergogna e impone un intervento immediato delle forze dell’ordine, con la chiusura dell’esercizio stesso, costringendo l’attività a rimborsare l’utente malcapitato ".