"Una rissa? No, a Cortina un pestaggio con le cinghie"

Non si sarebbe trattato di una rissa, bensì di un pestaggio a seguito di un agguato teso da un gruppetto di turisti romani in vacanza a Cortina D'Ampezzo. A raccontare a Il Corriere i dettagli della vicenda avvenuta durante la notte tra l'1 e il 2 di gennaio sono due delle tre vittime, rispettivamente di 18 e 17 anni (come 17enne è anche il terzo ragazzo coinvolto).

La testimonianza delle vittime

" Eravamo una comitiva di otto compagni di scuola, due ragazze e sei maschi ", raccontano i giovani. " Due del nostro gruppo hanno una casa per le vacanze a Cortina. Siamo arrivati il 30 dicembre e alloggiavamo lì, assieme ai loro genitori ". Un Capodanno tranquillo, quindi, almeno fino a che non arriva la sera del 1 gennaio: i membri del gruppetto di compagni di scuola decide di cenare e quindi di raggiungere un locale. All'esterno " c'erano anche altri turisti con i quali avevamo fatto amicizia, era una serata tranquilla ". Verso l'una del mattino i ragazzi si incamminano verso il centro di Cortina per prendere un taxi e fare ritorno verso casa.

Proprio in questa circostanza avviene l'incontro con gli aggressori. " Saranno stati in sei o sette e ci hanno affiancati mentre percorrevamo corso Italia ". I giovani raccontano di aver intonato un coro in dialetto trevigiano, che si conclude con le parole " Alé Treviso! Alé Treviso! ", e di aver ripreso tutta la scena con un telefonino, filmato che sarà a disposizione degli inquirenti.

Nell'incrociare i ragazzi romani, "io ho augurato loro buon anno nuovo" , spiega una delle vittime. Tuttavia, uno degli altri giovani " ha subito preso di mira un nostro amico, chiedendogli con tono minaccioso cosa avesse da guardarlo ". Tutta una scusa, secondo la testimonianza, per provocare una reazione e giustificare la successiva aggressione.