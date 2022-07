"Mi hanno massacrata". L'orrore della gang di ragazzine sulla 15enne

"Mi hanno pestata e derubata. Presa per i capelli, sbattuta in terra e riempita di calci e pugni. Erano ragazze molto giovani, sembrava si divertissero a picchiare". Comincia così il racconto a Il Resto del Carlino, di una ragazza di 15 anni originaria del Nord Est, a Riccione per un lavoro estivo come animatrice.

L'aggressione

È un caldo sabato sera, sono circa le 22 e la vittima si trova In via Martinelli, vicino alla stazione di Riccione. È appena scesa dal treno con un gruppo di amici per partecipare alla Notte Rosa, l'evento principale dell'estate italiana sulla riviera. A un tratto vede alcune ragazze, sue coetanee, avvicinarsi verso di lei. Iniziano a prenderla in giro e poi a insultarla. La giovane cerca di difendersi ma viene strattonata mentre qualcuno le grida: "Vuoi rogne?".

All'improvviso arriva il primo calcio, poi gli schiaffi e le botte mentre gli altri ridevano. "Mi hanno strappato la maglietta. E sputato in faccia". Continuavano a cantare sempre la stessa strofa: "Riccione come Africa". Mentre la vittima era inerme a terra ha visto un giovane avvicinarsi e portarle via la borsetta con dentro il cellulare e i contanti. Nel frattempo gli altri non facevano niente per fermare l'aggressione, qualcuno rideva, altri filmavano tutto con il cellulare.

Proprio quei video saranno utili per fermare le minorenni. Infatti la vittima è riuscita a risalire a chi stava riprendendo la scena e a farseli inviare: "Si vede tutto, li porterò ai carabinieri".

La giovane ha avuto sette giorni di prognosi per le botte e ha detto di aver presentato denuncia.