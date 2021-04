L'orrore nel paese di Willy: 17enne pestato dal branco

Non c’è pace per Colleferro, comune in provincia di Roma, dove si è verificato un altro brutale pestaggio, questa volta ai danni di un 17enne di Segni lasciato in fin di vita sull’asfalto. Due ragazzi 19enni, poco più grandi della loro vittima, sarebbero già stati arrestati in seguito a una indagine lampo delle forze dell’ordine.

Un altro pestaggio a Colleferro

L’episodio è avvenuto sabato pomeriggio verso le 17,20 su corso Filippo Turati, all’altezza di piazza della Repubblica. Gli aggressori sarebbero conoscenti della vittima e sembra abbiano in comune con il 17enne la passione per le arti marziali. Tanti i particolari che hanno subito riportato alla mente quanto era accaduto lo scorso settembre, quando dopo una brutale aggressione era morto il 21enne Willy Duarte Monteiro, colpevole solo di aver difeso un amico. Willy era stato ucciso a botte dai fratelli Bianchi, Gabriele e Marco, e Mario Pincarelli, e da Francesco Belleggia. Stessa zona.

Fortunatamente il 17enne aggredito sabato sera non sarebbe in pericolo di vita, anche se, come riportato da Il Messaggero, la prognosi sarebbe ancora riservata. Per il momento si sa che subito dopo il pestaggio è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Colleferro, ma viste le sue gravi condizioni, i sanitari, dopo averlo stabilizzato, hanno deciso di trasferirlo al San Giovanni Addolorata di Roma, dove vi è un centro di chirurgia più specifico. I racconti dei testimoni che hanno visto il 17enne prima di salire a bordo dell’ambulanza, hanno parlato di ferite profonde e fratture al volto.

Arrestati i presunti aggressori