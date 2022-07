"Petardi e fumogeni". Palazzo Chigi blindato per la protesta dei taxi

Sale il livello di tensione a Roma per la protesta dei taxi. Petardi e fumogeni in via del Corso, le autorità hanno blindato Palazzo Chigi e gli altri palazzi istituzionali. I manifestanti, arrivati da tutta Italia, chiedono lo stralcio dell’articolo 10 del Ddl Concorrenza, che prevede la liberalizzazione del settore.

Tenuti a distanza dal palazzo del governo per evitare l’escalation, i tassisti hanno scandito cori contro il governo e il presidente del Consiglio Mario Draghi. Nel mirino dei manifestanti e dei sindacati anche Uber, dopo la pubblicazione dell’inchiesta internazionale Uber-files. I documenti hanno svelato i dietro le quinte dello sbarco della società in 40 Paesi, a partire dalle leggi ad hoc e ai rapporti diretti con premier e capi di Stato (da Macron a Biden).

"Chiediamo che il governo stralci l'articolo 10 del Ddl Concorrenza e apra subito un tavolo di confronto con tutti gli attori interessati" , la richiesta dei sindacati dei tassisti. Secondo le organizzazioni, gli operatori del comparto taxi “non sono assolutamente disposti ad accettare che le regole del loro lavoro vengano riscritte attraverso una delega che non comporta un loro coinvolgimento diretto e dell'intero Parlamento” .