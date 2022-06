"Più famoso di voi solo io". Berlusconi incontra (a sorpresa) i Ferragnez

Incontro casuale per i Ferragnez in uno dei locali più in voga di Milano, dove la coppia ha incrociato Silvio Berlusconi. Il presidente di Forza Italia stava cenando con Marta Fascina, Adriano Galliani e parte del suo staff dopo la chiusura della campagna elettorale di Monza. Mentre il gruppo del Cavaliere stava cenando, nel ristorante sono entrati Fedez e Chiara Ferragni, insieme all'influencer Luis Sal. Non si aspettavano certo un incontro simile ma non si sono tirati indietro davanti a uno scambio di battute con Silvio Berlusconi.

Il video è stato condiviso su Instagram da 361 magazine e nella breve clip si sente chiaramente il presidente dire: " Più famoso di voi ci sono solo io ". Una battuta alla quale Chiara Ferragni ha risposto con prontezza: " Non ci sono dubbi ". L'imprenditrice digitale ha poi stretto la mano al Cavaliere, mentre Luis Sal ha voluto scattare alcune foto con Silvio Berlusconi, soffermandosi qualche minuto a chiacchierare con lui. Non sono state riportate interazioni tra Fedez e il presidente di Forza Italia.

Silvio Berlusconi si è congratulato con la coppia per il successo che è riuscita a ottenere: " È incredibile quello che avete fatto. Grandi, grandi, grandi! Siete dappertutto, ma veramente siamo ammaliati da quello che fate. È una cosa che è quasi incredibile come siate riusciti ad intervenire sulla Repubblica Italiana nella maniera in cui avete fatto. Quindi tanti auguri e continuate così ". Dopo lo scambio di convenevoli, i Ferragnez si sono allontanati e Silvio Berlusconi ha continuato la sua cena insieme ai fedelissimi, in attesa dei ballottaggi di domenica che dovranno assegnare la poltrona del primo cittadino in molti comuni del Paese.