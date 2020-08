Più tamponi che abitanti, il "pasticcio" nel bollettino

Nel bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute qualcosa è stato sbagliato. Come riportato, sono sette le persone decedute con coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, e 35.437 i morti da inizio emergenza. I guariti sono invece 205.470 con un incremento di 267. E fin qui ci siamo. Quello che però non tornava, prima che il ministero se ne accorgesse e rimediasse, era il numero dei tamponi eseguiti riportato nelle tabelle consultabili sul sito della Protezione civile, ovvero 348.580.

Il dato sbagliato nel bollettino

Qualcosa è stato sbagliato, visto che ieri i tamponi effettuati erano solo 77.674. Considerando anche che nella sola regione Molise in 24 ore ne sarebbero stati fatti 281.368, sempre secondo quanto riportato nella tabella, arrivando così a un totale di tamponi effettuati pari a 312.454. Incredibile, visto che i residenti dell’intera regione del Molise sono circa 305mila. Per un’oretta questi dati sono rimasti in bella vista sul sito, poi qualcuno deve essersi accorto del pasticcio e ha pensato bene di correggere le cifre errate. Poco dopo sono state pubblicate quelle corrette: i tamponi effettuati in Molise nell'ultimo giorno sono stati 159, arrivando così a un totale nella regione di 31.245. Anche il dato nazionale torna così a essere veritiero. I tamponi eseguiti in tutta Italia sono quindi 67.371, meno rispetto al numero relativo al giorno precedente, sabato 22 agosto.

Il record (quello vero) alla Lombardia