"Il virus arriva dai Balcani, 2 casi gravi a Piacenza"

Due casi di polmoniti gravi, riconducibili quasi con certezza alla cosiddetta "infenzione interstiziale bilaterale'' del coronavirus, sono stati registrati nella città di Piacenza. A darne conferma è Andrea Magnacavallo, direttore del Pronto Soccorso e di Medicina Generale dell'ospedale piacentino: " Si tratta di un virus contratto in area balcanica ", assicura alle pagine del quotidiano Libertà .

Virus dai Balcani a Piacenza

Proprio quando l'emergenza Covid sembrava stesse rientrando, la città di Piacenza piomba nell'incubo dei ''contagi d'importazione''. Stando a quanto si apprende da fonti a vario titolo , si tratta di due persone con meno di 40 anni che, con altissima probabilità, hanno contratto il virus in area balcanica. Tornate nel Belpaese, qualche giorno fa, hanno manifestato i sintomi acuti della malattia salvo poi essere ospedalizzati d'urgenza. "In questi ultimi giorni abbiamo riscontrato alcuni casi di Covid importanti. Casi di malattie di un virus contratto in area balcanica, dove sono ancora in fase epidemica. - spiega il dottor Magnacavallo - In questo momento quello è un territorio in cui il virus è molto aggressivo. Un territorio a noi vicino, con cui abbiamo rapporti. Una questione su cui riflettere" . In questi casi " il quadro della malattia - conclude il medico - è quello classico. Il virus ha una carica importante. Hanno sviluppato la malattia in forma classica, come l’abbiamo vista in primavera. E questo è il fatto nuovo ".

I 'focolai d'importazione' dall'Est Europa