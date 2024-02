Piccolo mondo green

«Milano, al via il car pooling: condividi l'auto e parcheggi gratis». «Car pooling e car sharing: a Milano un modello di mobilità sostenibile». «Car sharing e taxi pooling nel futuro di Milano». «Car sharing e car pooling, più mobilità sostenibile a Milano». «Milano si muove nel futuro e nel futuro di Milano c'è il car pooling». «Meno auto e meno inquinamento con la mobilità condivisa: bike sharing, car sharing e car pooling».

Sono anni che Milano il Comune con l'assessora al Traffico più fanatica del Sud Europa e le piste ciclabili più letali d'Italia ci scassa i furgoni con il car pooling. Tutti insieme sulla stessa auto per tagliare le spese, viaggiare in compagnia e ridurre le emissioni! L'afflato comunitario declinato nel green. Mancano solo le domeniche a piedi. E infatti le hanno reintrodotte.

Ieri si è saputo che il servizio di car pooling appaltato dal Comune di Milano alla società svizzera BePooler, che offre alle auto provenienti dall'hinterland con almeno due persone a bordo l'accesso libero in Area B e la sosta gratis in due anni ha registrato, su un potenziale di 650mila auto al giorno in entrata in città, la ragguardevole cifra di nove utenti iscritti. Nove (sic).

Da domani saranno dieci. Scarichiamo l'app e poi invitiamo il sindaco Sala a fare car pooling con noi, o sulla sua auto blu, è uguale. Da Busto Arsizio a Milano, alle 7.30 di mattina. Tutta settimana. Così condividiamo con lui due-tre idee sulla città green.