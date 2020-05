Piemonte, busta con polvere bianca e scritta "antrace" recapitata a Cirio

La busta è stata recapitata pochi minuti fa ed era indirizzata al presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio. In base alle prime informazioni, al suo interno erano contenuti della polvere bianca e un foglio con la scritta "antrace". Il plico, ritirato dalla segretaria prima che arrivasse nelle mani del governatore, sarebbe stato aperto dal personale della segreteria.

L'intervento dei carabinieri

Sul posto, intanto, sono stati inviati i carabinieri, i vigili del Fuoco e alcuni sanitari, mentre si attende l'arrivo degli artificieri. I militari, che hanno sequestrato il plico per analizzarne a fondo il contenuto, ora stanno indagando sull'episodio. Dopo la denuncia, è stata subito effettuata una bonifica dal parte del nucleo biologico chimico radiologico dei vigili del Fuoco ed è stato disposto il repertamento della busta e del foglio da parte della polizia scientifica.

La conferma della Regione

Intanto, a Regione ha confermato la notizia e sta attendendo gli sviluppi delle indagini. Questa mattina, il governatore Cirio si trovava in videoconferenza con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per fare il punto sulla fase 2 e le decisioni legate alla riapertura dopo la diffusione dell'epidemia da nuovo coronavirus.

Da lunedì, infatti, è prevista la riapertura di tutti i negozi e dei centri estetici, dal giorno successivo i parrucchieri e dal 25 maggio bar e ristoranti.

Che cos'è l'antrace

L'antrace, conosciuta anche con il nome di carbonchio, è un'infezione acuta causata dal batterio Bacillus anthracis. Generalmente si manifesta come malattia endemica negli animali, ma può anche svilupparsi nell'uomo, per esposizione all'infezione, inalazione di spore del batterio o ingestione di cibo contaminato. I sintomi dell'antrace polmonare sono molto simili a quelli di una comune influenza, ma nell'arco di tre o quattro giorni degenerano verso un quadro clinico molto più grave. Se non curata, l'infezione può causare il decesso in pochi giorni.