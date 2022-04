Pier Silvio e la Toffanin verso il matrimonio. Ma quali seconde nozze per Berlusconi jr?

Potrebbero svolgersi a breve le nozze tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin. A rivelarlo è il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, che intervistato dal settimanale Nuovo ha spiegato che il matrimonio potrebbe essere celebrato in uno dei luoghi più amati dalla coppia, che da anni ha scelto di vivere in Liguria. " Sarebbe un onore poter celebrare le loro nozze. Può darsi che decidano di sposarsi nella chiesetta di San Sebastiano e di fare la festa nella nuova proprietà. Credo che siano una bellissima famiglia e che il loro legame sia molto forte ", ha spiegato Matteo Viacava, che conosce molto bene l'amministratore delegato di Mediaset.

Nel caso in cui la notizia venisse confermata, per Pier Silvio Berlusconi sarebbero le prime nozze, diversamente da quanto circola sul web. Infatti, il figlio del presidente di Forza Italia non si è mai sposato età con la madre della maggiore dei suoi figli, Lucrezia. Erano giovanissimi, decisero di avere la bambina, ma non hanno mai vissuto insieme. Il loro rapporto non durò a lungo ma oggi sono ancora in ottimi rapporti e li lega un amore forte per Lucrezia, che proprio di recente che li ha resi nonni.

Pier Silvio Berlusconi, 53 anni, e Silvia Toffanin, 42 anni, sono una coppia felice dal 2002. Hanno due figli, Sofia Valentina e Lorenzo Mattia e non sono avvezzi al gossip. Proprio poche settimane fa è stata data la notizia dell'acquisto di una splendida nuova dimora da parte di Pier Silvio Berlusconi proprio a Portofino, una proprietà di ampia estensione con vista sul mare dove potrebbero presto trasferirsi. La coppia è stata vista l'ultima volta insieme ai bambini durante le vacanze di Pasqua, quando l'amministratore delegato di Mediaset e la conduttrice di Verissimo si sono concessi una pausa dal lavoro, regalandosi una passeggiata in famiglia tra le pittoresche vie della cittadina ligure.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi hanno deciso di mettere radici nella città che da anni ospita la loro famiglia. La coppia, nonostante entrambi lavorino a Milano, vivono a tempo nella splendida cornice del golfo ligure, dove i loro figli possono crescere circondati dalla tranquillità del parco regionale naturale di Portofino. E dopo aver trascorso lunghi anni in affitto nell'incantevole villa Bonomi Bolchini, ora che hanno acquistato un'altra splendida proprietà affacciata sul golfo del Tigullio, Berlusconi jr e Toffanin starebbero pensando al matrimonio per suggellare ulteriormente il loro amore.