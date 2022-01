Il pilota Ma Jian "re della quarantena": in isolamento per 6 mesi

Centottantanove giorni in isolamento e 505 ore al lavoro. Se Ma Jian, comandante della compagnia aerea China Southern Airlines, non è l'uomo dei record per certo detiene un primato ineguagliabile: quello della quarantena. Non a caso, il suo datore di lavoro lo ha ribattezzato sui social "Quarantine King" esaltandone lo spirito di abnegazione e sacrificio durante i "tempi duri" della pandemia.

La quarantena di Ma Jian

Se la politica "zero Covid" della Cina sarà stata più proficua delle altre, se ne parlerà a giochi chiusi (col virus). Sta di fatto che le misure sanitarie adottate dal governo cinese per contenere i contagi hanno costretto molti lavoratori a lunghi periodi di isolamento preventivo. Lo dimostrano i numeri del comandante Ma Jian: nel 2021 ha volato in tutto 505 ore per un totale di 75 giorni. Il tempo rimanente - 4.536 ore - lo ha trascorso in quarantena. A conti fatti, vuol dire che per circa sei mesi non ha avuto contatti con amici e parenti. Nove ore di isolamento per una al comando degli Airbus A380. Un primato da libro dei Guinness World Record.

L'annuncio sui social

Sui social cinesi il record di Ma Jian è servito per celebrare il " grande spirito di sacrificio " e la " dedizione " del personale in seno alla China Southern Airlines durante la pandemia. " Ogni pilota di China Southern Airlines - si legge in un post pubblicato sulla piattoforma WeChat rilanciato dal Corriere della Sera - sa che garantisce la stabilità della catena di approvvigionamento internazionale e sa che è diventato un simbolo della forza della China durante l'epidemia. Più di 30 piloti dell'A380 hanno trascorso oltre 300 giorni in quarantena nel biennio 2020-2021 ".

La reazione