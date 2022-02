Pioggia e neve a San Valentino dopo 60 giorni: ecco cosa ci aspetta

Finalmente le condizioni meteo stanno per cambiare: torneranno pioggia e neve in alcune zone del Nord dove non cade nulla dal cielo da ormai due mesi, 60 giorni di siccità che hanno messo in ginocchio monti, fiumi e agricoltura. Il maltempo interesserà anche altre zone d'Italia a partire da lunedì 14 febbraio.

Cosa sta per succedere

Come scrivono gli esperti, dopo un fine settimana senza grossi scossoni se non velature sui cieli italiani e qualche nube più intensa sui settori adriatici e le regioni ioniche di Calabria e Sicilia dove non si esclude qualche debole pioggia, una vera perturbazione nord-atlantica irromperà sul Mediterraneo da lunedì con piogge abbondanti, finalmente, inizialmente su Liguria e Toscana ma in veloce spostamento a Piemonte, Lombardia ed Emilia. Torneranno intense e copiose nevicate sulle Alpi, inizialmente sul settore occidentale, e i venti soffieranno moderati soprattutto sulle località vicino al mare.

La neve di San Valentino

La novità, secondo le ultime elaborazioni meteo, sarà la possibile comparsa della neve anche a quote pianeggianti nella serata di San Valentino, con i fiocchi bianchi che potranno interessare città come Torino e Milano. Grazie a temperature già piuttosto basse e l'intensità delle precipitazioni, la neve potrebbe interesserare anche Cuneo, Asti Alessandria e, in Lombardia, anche i Centri di Varese, Pavia, Monza e Bergamo. Nevicate in pianura anche sull'Emilia Romagna occidentale con Piacenza in pole position. Le zone alpine, come accennato, faranno il pieno con oltre 30-40 cm di neve fresca sulle località sciistiche da ovest a est: in questo modo, finalmente, le nostre montagne potranno tornare ad avere un aspetto come sempre dovrebbe essere in questo periodo.

Le previsioni per il Centro-Sud

Mentre il Nord Italia tirerà una boccata d'ossigeno per i fenomeni, la giornata di lunedì vedrà maltempo soltanto sulle aree tirreniche fino al Lazio con tante nubi e piogge sparse, asciutto e ancora in attesa le regioni adriatiche e il Sud. Martedì 15 febbraio, mentre il maltempo interesserà soprattutto il Nord-Est, un peggioramento lo avremo anche al Sud e sulla Sicilia con una passata piovosa da ovest verso est più a partire dalla seconda parte della giornata. Meteo migliore mercoledì ma soltanto al Centro-Nord, residue piogge interesseranno ancora soprattutto Puglia e Calabria.

Purtroppo, le previsioni a medio-termine non fanno ben sperare per un deciso cambio di circolazione atmosferica: l'alta pressione è pronta a tornare sulla scena italiana riportando condizioni stabili e soleggiate. Questa volta, però, l'anticiclone potrebbe durare meno del previsto: per saperlo saranno necessari i prossimi aggiornamenti.