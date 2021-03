Pistoia, arrestati per spaccio 2 immigrati ospiti di don Biancalani

Si riaccende lo scontro tra Matteo Salvini e don Massimo Biancalani. Questa volta a far discutere è stato l'arresto di due immigrati, ospiti del centro di Vicofaro, accusati di aver spacciato in pieno centro a Pistoia. Nei guai sono finiti due migranti provenienti dal Gambia, arrestati in piazza della Resistenza nel corso di un blitz anti droga. Entrambi avrebbero offerto della sostanza a un uomo seduto sulla panchina, che in realtà era un carabiniere in borghese recatosi sul posto in seguito alle innumerevoli segnalazioni arrivate dai cittadini esasperati dalle attività illegali continuate anche in piena pandemia e nonostante le restrizioni dettate dall'emergenza Coronavirus.

Uno dei due, protagonista della tentata vendita, è stato trovato in possesso di due grammi e mezzo di hashish; l'altro ha invece venduto una dose a un giovane proprio davanti agli occhi dei militari. Ad aver alimentato forti discussioni è stato il fatto che i due immigrati fossero ospiti del centro di accoglienza del parrocco ormai famoso per le sue posizioni a favore dell'accoglienza e contro le politiche della Lega in tema di immigrazione incontrollata. E non poteva mancare un battibecco a distanza, che infatti non è tardato ad arrivare.

Lo scontro

All'attacco è andato il leader del Carroccio: " Ancora immigrati che delinquono e che sono ospiti di Vicofaro. Due gambiani sono finiti in manette: ospiti di don Biancalani, spacciavano in centro a Pistoia ". L'ex ministro dell'Interno, ringraziando le donne e gli uomini in divisa che hanno intercettato e arrestato i malfattori, ha tenuto a ribadire un concetto chiave a lui caro: " Tolleranza zero per venditori di morte e delinquenti ". Il parroco non ha esitato a rispondere e come al solito ha puntato il dito contro lo stesso Salvini: " Sono le classiche uscite di un politico irresponsabile che se la prende con una struttura che ospita tante persone che altrimenti finirebbero su una strada proprio a causa delle scelte del suo partito sull'immigrazione ".