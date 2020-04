Lo pneumologo: "Dimenticate le vacanze, il vaccino è ancora lontano"

Cautela, prudenza e nessuna esaltazione quando i nuovi casi di Coronavirus, in Italia, saranno zero o giù di lì: è questo il succo del discorso del Prof. Mario Schiavina, pneumologo ed ex direttore dell'Unità operativa di Pneumologia e Terapia intensiva respiratoria del Policlinico Sant'Orsola di Bologna.

"Siamo in guerra"

La pandemia sarà ancora lunga, ormai lo sappiamo bene tutti. Per capire quando e se qualcosa cambierà bisognerà prestare attenzione ai numeri che quotidianamente sviscera la Protezione Civile. " È l'andamento dei numeri a determinare se siamo in pace o in guerra, adesso non siamo ancora in pace " dichiara Schiavina all'Ansa, che per numeri intende i contagi da Covid-19, i ricoveri in terapia intensiva e le guarigioni.

"Non programmate le vacanze"

Per quanto ci sia stata una stabilizzazione, i numeri quotidiani sono molto lontani dal dichiarare che siamo usciti dalla fase calda della pandemia. " Pensare che, perché c'è il sole, la gente possa andare in giro nelle città o possa già ora programmare di andare al mare in Riviera questa estate, per il momento, sono possibilità da dimenticare, così come i ponti per il 25 aprile o il primo maggio. Procediamo con cautela, non facciamoci illusioni. Serve la massima prudenza ".

"Contagiosità eccezionale"

Il Prof. ha voluto sottolineare la pericolosità del Covid-19 in termini di contagio ed ha posto l'accento su un fatto molto importante: basta una sola persona positiva per far scoppiare il caos e ricominciare tutto daccapo. Dal momento che " il virus che ha una contagiosità eccezionale ", ha detto che " anche quando ci saranno zero positivi e zero morti " occorrerà sempre " un grandissimo controllo " perché " non si sa se ci saranno e dove saranno altri possibili focolai. Tutto può essere ancora sotto traccia ed esplodere alla prima sciocchezza che qualcuno può fare, come assembramenti di persone o avvicinamenti ".

"Bisogna fare le Tac"

Per quanto ci sia una corsa mondiale a chi arriva primo, " il vaccino sembra essere ancora molto lontano " afferma Schiavina, per il quale sarebbe molto importante " concentrarsi sulla cura, sulla terapia e non lesinare sulle Tac ai pazienti: la fotografia non mente e permette al radiologo di vedere subito lo stadio dell'infezione ".

I numeri dell'Emilia-Romagna