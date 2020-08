Il gesto dei poliziotti ​che commuove tutti

La Polizia di Stato è una sicurezza sul territorio italiano, sono i tutori dell'ordine che non esitano a intervenire per difendere i cittadini, che a fronte di salari sempre troppo bassi fanno turni sempre troppo lunghi. Gli agenti della polizia, così come i carabinieri e tutti gli uomini in divisa, però, non sono sono supereroi al servizio della popolazione ma sono soprattutto uomini e donne che a casa hanno genitori, figli, mariti e mogli. Sotto quelle divise troppo spesso bistrattate da chi li vorrebbe inocchiati e servi ci sono dei cuori grandi così, capaci di regalare anche sorrisi e serenità con grande generosità. Lo sa bene il piccolo Enzo, che grazie alla Polizia di Stato ha trascorso una giornata indimenticabile.

Enzo è un bambino molto coraggioso, ha 9 anni ed è già un piccoloimpegnato in una grandissima battaglia personale. Come tanti bambini della sua età, sogna da grande di indossare una divisa , di diventare un poliziotto per combattere i cattivi. Nella sua mente, gli agenti in divisa sono dei veri supereroi come quelli che vede in tv nei suoi cartoni animati preferiti o nei fumetti che ama leggere e diventare, da grande, è il suo desiderio. Un sogno che per un giorno si è già potuto realizzare grazie agli uomini della questura di Brescia che hanno accolto Enzo tra loro. Con in testa un cappellino da vero, Enzo si è unito agli agenti e per qualche ora è stato uno di loro, un vero poliziotto. Ha conosciuto uno dei cani del reparto cinofilo, uno splendido esemplare di pastore tedesco che sembra abbia avuto subito un ottimo feeling con il suo momentaneo conduttore: entrambi sorridono nella foto, anche se il sorriso del piccolo Enzo è nascosto dietro una mascherina. È salito a bordo della moto dei motociclisti con gli occhi sgranati per l'emozione e la gioia di essere dentro uno dei suoi sogni più belli. Si è anche messo al volante di una delle volanti della questura, pronto per dare la caccia ai cattivi