Poliziotta aggredita e violentata a Napoli: arrestato bengalese

È bengalese l’uomo arrestato nella notte a Napoli, nelle vicinanze di via Duomo, con l’accusa di tentato omicidio e violenza sessuale aggravata. La vittima è una poliziotta del nucleo volanti, la quale dopo aver terminato il turno di servizio in commissariato di polizia dei Decumani a mezzanotte è uscita dagli uffici per dirigersi verso una zona isolata, dove era parcheggiata la sua auto. Lo straniero ha seguito la donna e ha approfittato del buio pesto per aggredirla di spalle.

La poliziotta è stata prima colpita in testa con una pietra e poi violentata. Lo stupratore si è allontanato e la donna, quando si è ripresa dallo choc, ha chiesto aiuto. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasferito la vittima dell’aggressione e dell’abuso all’ospedale Cardarelli di Napoli. Dopo essere stata medicata e tenuta sotto osservazione per il duro colpo ricevuto in testa, la poliziotta è stata dimessa questa mattina.

Non è la prima volta che, nelle ore notturne, anche in pieno centro cittadino, accadono episodi del genere. Questa volta ad avere la peggio è stata una rappresentante delle forze dell’ordine, colta di sorpresa dal suo aggressore. La poliziotta non si è accorta di essere seguita e non ha potuto reagire poiché è stata colpita mentre era di spalle al bengalese, il quale adesso sarà processato con rito direttissimo.