Poliziotto in quarantena: "Prima a Lodi per lavoro. Oggi piango con mia figlia al telefono"

È stato una settimana nella zona di Lodi per lavoro e oggi si trova in quarantena nella sua Napoli lontano dalla famiglia. Angelo Mollica ha 40 anni ed è assistente capo nel reparto prevenzione crimine della polizia nella sede del capoluogo campano. Mercoledì 4 marzo è partito per la città lombarda insieme a 11 colleghi per effettuare i controlli in quella che era la zona rossa italiana, prima che il coronavirus diventasse emergenza in tutto il Paese. Il 10 marzo è ritornato infatti a Napoli perché “ non c'era più bisogno di stare lì ”, al Nord.

Come detto, attualmente è in isolamento e dovrà restarci fino al 24 marzo. L’uomo racconta all’Adnkronos che ha preferito proteggere sua moglie e sua figlia in questo modo, anche se è una condizione difficile da accettare. " Mia figlia oggi ha pianto a dirotto. Ero con lei in una videochiamata - racconta il poliziotto -, ha solo 9 anni e mi ha detto che non ce la fa più, che sono bugiardo perché le avevo promesso che non saremmo stati molto lontani ”. Angelo ribadisce che la quarantena non è facile e che trascorre il tempo leggendo, scrivendo e guardando un po' di televisione, oltre a chiamare sua figlia e ad aiutarla nei compiti. “ Non uscire è l'unico modo per combattere un nemico invisibile e subdolo - prosegue Mollica -. L'unica difesa è non farci trovare ".

Il poliziotto spiega che il reparto prevenzione crimine è il pronto intervento nazionale della Polizia e interviene dove c'è più necessità. “ Siamo stati smistati ai vari check point allestiti - racconta Angelo - uno sulla statale che porta a Casalpusterlengo e Codogno, uno a Guardamiglio, un altro a Maleo. Io li ho fatti tutti quanti ”. L’uomo racconta che è stato alquanto singolare trovarsi catapultati “ in un clima da film catastrofico ”. Insieme ai colleghi aveva il compito di far comprendere alla gente che le restrizioni erano state decise per il bene della collettività. E aggiunge che non hanno sorpreso persone che avessero intenzione di sottrarsi ai controlli, “ più che altro erano gli autotrasportatori che venivano dall'estero che non sapevano che strada dovessero fare per scaricare la merce ”.