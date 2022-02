"Quella è la porta...". Giletti si infuria con l'ospite

Nelle trasmissioni televisive si prova a creare un dialogo proficuo, ascoltando entrambe le fazioni nel tentativo di favorire un dibattito costruttivo agli occhi dei telespettatori. Spesso però gli animi non si riescono a controllare: gli scontri sono dietro l'angolo e può diventare difficoltoso comprendere bene le posizioni e le tesi espresse, con voci che si sovrappongono e qualcuno che alza i toni per affermare con veemenza le proprie ragioni. Un accorgimento che a volte finisce per indispettire sia chi sta guardando il programma sia i conduttori stessi.

È proprio quanto accaduto nell'ultima puntata di Non è l'arena, che si stava occupando del tema vaccini, con Massimo Giletti che ha perso la pazienza e ha sbottato contro un suo ospite in studio. Nello specifico si stava parlando di alcuni atteggiamenti adottati nel corso dell'emergenza Covid-19, con il dottor Mariano Amici che aveva alzato i toni per spiegare le sue convinzioni. Ma a quel punto Giletti si è infuriato e addirittura è arrivato a indicare la via per abbandonare lo studio.

" Adesso parlo io. O lei si comporta in modo corretto o sennò la porta è quella là eh, perché questo non lo accetto ", ha reagito Giletti. Che poi ha tenuto a ribadire il concetto, mettendo in chiaro i paletti per restare in trasmissione senza degenerare in urla e grida: " Non accetto che lei alzi i toni, è chiaro? Lei risponde in modo corretto e non alza i toni, va bene? Se continua ad alzare i toni, quella è la porta ".

Tuttavia Amici ha replicato chiedendo a Giletti di garantirgli la libertà di esprimere le proprie opinioni senza essere interrotto continuamente dagli altri ospiti in studio: " Però anche voi non mi dovete interrompere e io non alzo i toni. Io le rispondo in modo corretto ma non mi dovete interrompere e io non alzo i toni, tranquilli. Ma se voi continuate a interrompermi quella è la porta infatti ".