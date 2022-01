Locatelli: "Possibile riconsiderazione del sistema a colori"

A due anni di distanza dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Italia, nel nostro Paese l'argomento principale è sempre quello. La situazione, dopo il caos delle scorse settimane, sembra stia lentamente tornando a una pseudo normalità. Lo ha confermato il ministro Speranza ai microfoni di Controcorrente: " In questa fase con tanti contagi la comunità scientifica ci dice che la persona contagiata deve stare in isolamento. Penso che dobbiamo guardare al domani ma con piedi radicati nell'oggi: siamo in un picco e l'auspicio è che nei prossimi giorni ci sia ulteriore raffreddamento della curva, di cui si è visto gia qualche primissimo segnale ".

Ma la confusione è ancora tanta, non solo nella popolazione ma anche a livello dei vertici che hanno il compito di prendere le decisioni che vanno a influire sulla vita del Paese. L'epidemia muta a una velocità tale che le nostre autorità sanitarie sembra non siano in grado di mantenere il passo e questo comporta una serie di problemi legati a una gestione obsoleta del virus. Ora, il governo, come dichiarato da Roberto Speranza, sembra essere disposto a discutere delle proposte avanzate dalle Regioni per evitare nuove restrizioni e il Cts, per voce di Franco Locatelli, si è detto disponibile a valutare un'eventuale cambiamento dei paramentri delle zone a colori.

Le Regioni temono di passare nelle zone di maggior rischio a causa dei parametri studiati dal governo e dagli esperti nei mesi scorsi, quando ancora non c'era Omicron e la variante Delta si è dimostrata essere maggiormente aggressiva, anche se meno contagiosa. Per questo motivo premono sul governo affinché acceleri i tempi per nuovi parametri commisurati all'attuale situazione pandemica e non legati ai periodi precedenti. In particolare, le Regioni chiedono che vengano rivisti i metodi di conteggio dei contagi e, soprattutto, chiedono che venga abolito il sistema a colori. " Nelle prossime settimane apriremo un confronto con le regioni e nelle prossime ore apriremo un tavolo tecnico sulle questioni da loro proposte" ", ha dichiarato Roberto Speranza intervenendo a Controcorrente su Retequattro.