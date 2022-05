Power bank, quando può esplodere e come evitarlo

Mattinata di paura ieri, in una scuola di Milano, dove un power bank, batteria esterna utile per ricaricare cellulari e pc, è esplosa nello zaino di uno studente. Un insegnante e sette studenti, di cui tre ospedalizzati, sono rimasti coinvolti nell'esplosione. Dopo la vicenda, il timore si allarga e coinvolge tutti i possessori di un power bank, spaventati da quanto successo. Ma quali possano essere le cause dell'esplosione e come evitarla? La Nazione lo ha chiesto a Luca Magagnin, professore di Chimica fisica applicata al Politecnico di Milano.

Il motivo dell'esplosione, spiega il professore, può essere legato alle alte temperature, dato che queste batterie di riserva resistono " fino a 80-100 gradi. Dopo quella soglia cominciano a instaurarsi fenomeni irreversibili di rigonfiamento ed esplosione ". Il motivo dello scoppio, quindi, può essere causato dal surriscaldamento dovuto alle alte temperature. Ma non solo. " Ci sono anche cause interne - dice Magagnin a La Nazione- dal malfunzionamento, con materiali di bassa qualità che rendono le batterie meno resistenti; all'utilizzo non corretto, come caricare la power bank usando dispostovi non certificati ". Questo può portare a un eccessivo caricamento, che la batteria esterna non è in grado di accogliere. Se il power bank non viene caricato adeguatamente, nel tempo, si degrada e diventa " più sensibile all'effetto termico ". Infine, un altro motivo che può portare all'esplosione " è l'effetto meccanico: se il dispositivo viene deformato o schiacciato nello zaino, gli elettrodi si avvicinano formando un corto circuito pericolos o".

Per questo, è importante fare molta attenzione quando si acquista una batteria portatile di riserva. Prima di tutto, è fondamentale fare attenzione al rapporto prezzo e capacità di energia, ma in generale, avvisa il professore, "il basso costo normalmente significa bassa qualità, e ciò aumenta la facilità di problemi nell'utilizzo. La scarsa qualità delle batteria le porta a non reggere la carica dopo pochissimo tempo ". Altro particolare a cui prestare attenzione è la presenza o meno dei " marchi di certificazioni sul prodotto e nelle schede tecniche ", che riportano " le specifiche sull'utilizzo e le temperature" . La presenza di questi marchi indica che il prodotto è a norma.

A portare all'esplosione del power bank possono essere anche elementi esterni alla batteria in sé, come cavi Usb o spine di alimentazione non compatibili, perché " fanno lavorare la batteria in condizioni non ottimali. Un esempio sono gli accendisigari delle auto: i più economici danneggiano la batteria dei telefonini dopo pochi utilizzi perché non controllano l'energia in entrata. Quelli più costosi, invece, lo fanno ed è fondamentale ".

Un power bank, quindi, può esplodere per diversi motivi, il che rende fondamentale l'attenzione al suo utilizzo e l'acquisto di prodotti di qualità. Il rischio, spiega Magagnin, è mettere in pericolo la salute delle persone, perché una batteria non di qualità, malfunzionate o danneggiata può generare " fiamme, gas nocivi e detonazione: anche solo vederla è rischioso ".