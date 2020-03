Prato, nigeriano ubriaco scippa donna sul treno: era stato espulso

Ennesimo episodio di aggressione con tentata rapina a bordo di un treno da parte di un cittadino extracomunitario: come comunicato dalla questura di Prato il responsabile è stato fermato poco dopo l'arrivo del mezzo pubblico alla locale stazione ferroviaria centrale.

I fatti si sono svolti durante la tarda serata della scorsa domenica 1 marzo, a bordo di un convoglio diretto alla stazione di Pistoia, per la precisione verso le ore 20:50. Protagonista in negativo della vicenda un nigeriano di ventinove anni, personaggio già da tempo noto alle forze dell'ordine per una serie di precedenti di polizia, a causa dei quali, tra l'altro, era stato decretato il suo allontanamento dal territorio nazionale, bellamente ignorato dall'africano. In evidente stato di alterazione, provocato dall'abuso di sostanze alcoliche, l'extracomunitario ha preso di mira una donna italiana di circa cinquant'anni, divenuta presto obiettivo di un tentativo di scippo, non andato fortunatamente a buon fine per il pronto intervento di un membro della Guardia di Finanza.

Il militare, che in quegli attimi concitati si trovava in abiti civili perchè fuori servizio, è infatti riuscito ad individuare e bloccare il malvivente sventando il borseggio ai danni della signora. Dopo aver recuperato il maltolto, l'uomo delle Fiamme Gialle si è occupato di contattare telefonicamente le forze dell'ordine operative presso la stazione ferroviaria più vicina rispetto alla posizione del treno e di segnalare quanto era appena accaduto a bordo, mettendole in allarme.

Sulla banchina della stazione ferroviaria di Prato centrale, pertanto, si sono fatti trovare gli uomini della questura, che si sono occupati di far salire a bordo della pantera il responsabile e di condurlo in centrale per poter svolgere le consuete pratiche di identificazione ed incriminazione. Durante le approfondite verifiche svolte, gli inquirenti hanno portato alla luce tutti i precedenti alle spalle del ventinovenne nigeriano, personaggio che, tra l'altro, era stato colpito, da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal questore di Pistoia durante lo scorso 21 febbraio.

L'inottemperanza dello straniero nei confronti del decreto che lo ha colpito il mese scorso, ha pertanto fatto scattare ulteriori accertamenti nei suoi confronti, ai quali potrebbero far seguito delle ripercussioni presso l'ufficio immigrazione della questura. Al reato di inosservanza di ordine di espulsione si aggiunge anche una semplice denuncia a piede libero per il reato di tentato furto aggravato da destrezza, oltre che una sanzione amministrativa a causa della contestazione di ubriachezza molesta.