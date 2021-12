Ultraleggero si schianta contro una casa: morto il pilota

Tragedia in provincia di Modena, dove un ultraleggero è precipitato su un'abitazione nelle campagne della frazione di La Rocca di Albareto, in strada San Clemente. L'urto è stato violentissimo, parte del tetto dell'abitazione è crollato all'interno ma, per fortuna, la casa risulta essere disabitata dal 2014. Al momento pare che l'unico morto nello schianto sia il pilota dell'ultraleggero.

Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. Gli investigatori sono a lavoro anche per capire da dove sia decollato l'aereo e quanto tempo abbia volato prima si precipitare sulla casa. L'ultraleggero è un Tecnam Ala Bassa e, stando alle prime ricostruzioni, il pilota potrebbe aver tentato una manovra di emergenza per l'atterraggio, che evidentemente non è riuscita. L'uomo potrebbe essere rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo senza riuscire a liberarsi prima dello schianto.

Tra le cause del tentato atterraggio di emergenza potrebbe esserci l'improvvisa nebbia che è scesa sulla zona attorno a mezzogiorno, rendendo il volo difficile a causa della bassa visibilità. Ad accorgersi dell'ultraleggero è stato un automobilista, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Al passante il velivolo è apparso letteralmente incastrato nel tetto dell'abitazione a tre piani. Al momento dell'arrivo del personale medico, per l'uomo che pilotava l'aereo non c'era più nulla da fare. I vigili del fuoco sono all'opera per capire se nell'incidente possano essere rimaste coinvolte anche altre persone, anche se quest'ipotesi al momento sembra esclusa.