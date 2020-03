Pregliasco: "Tenere la distanza anche con il partner"

In tempo di coronavirus è bene uscire di casa il meno possibile. È l'invito lanciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che una settimana fa ha approvato il decreto riassunto con l'appello " io resto a casa ". Buona norma anche mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone.

Il decreto introduceva la possibilità di uscire di casa solamente per tre motivi: comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o famigliari. Possibile anche andare a fare la spesa, per procurarsi beni di prima necessità, e portare a passeggio il cane. Ammessa anche l'attività fisica all'aperto, purché svolta in solitaria.

Il virologo Fabrizio Pregliasco, dell'Università degli studi di Milano, ha precisato ad AdnKronos Salute: " Il bisogno di uscire di casa per fare delle commissioni non deve assolutamente diventare una scusa ". Capita, infatti, che qualcuno esca per andare a fare la spera, per poi effettuare " passeggiate prolungate ". Non solo. Anche se si esce in compagnia del partner o di un familiare è consigliato mantenere la distanza di sicurezza stabilita: " Anche quando si cammina insieme al partner o a un famigliare, è fondamentale rispettare la regola del distanziamento di oltre 1 metro ", avverte Pregliasco. Se già i baci e gli abbracci erano diventati un ricordo, ora le distanze si fanno necessarie anche tra persone della stessa famiglia o con il proprio partner. Anche l'uscita di casa per " comprovate situazioni di necessità " deve quindi seguire certe regole rigorose, prima fra tutte la " distanza di sicurezza di oltre 1 metro ", misura da adottare " anche in casa e nei rapporti coppia ".