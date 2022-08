Prende a bastonate un cinese, poi la rappresaglia: arrestato nigeriano

Ha preso a bastonate sulla testa un uomo di nazionalità cinese ma poco dopo, mentre tentava di dileguarsi, è stato braccato da alcuni connazionali della vittima. L'aggressore, un nigeriano di 22 anni già noto alle forze dell'Ordine, è stato fermato e arrestato dalla polizia con l'ipotesi di reato per rapina e lesioni. Il cittadino cinese, invece, è stato accompagnato in ospedale dove i medici del pronto soccorso gli hanno riscontrato diverse ferite e tumefazioni al corpo.

L'aggressione

L'episodio risale al pomeriggio di sabato 6 agosto, nel quartiere Chinatown di Prato. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, il 22enne nigeriano avrebbe preso a bastonate sulle testa il cinese durante un tentativo di rapina in strada. Nella circostanza, un conoscente della vittima ha allertato tempestivamente la polizia. Intanto, un gruppo di uomini orientali si sarebbe messo sulle tracce dell'aggressore con l'intenzione di bloccarlo. Quindi il nigeriano è stato raggiunto dai connazionali della vittima nei pressi di via Pistoiese finendo per essere trattenuto e percosso.

L'intervento della polizia

Allertati dal testimone della brutale aggressione, gli agenti sono arrivati sul luogo della segnalazione appena in tempo per evitare il peggio. La polizia ha sequestrato sul posto una mazza da baseball e uno sfollagenti in metallo. Dalle testimonianze risulta che il nigeriano avesse rapinato il cinese colpendolo violentemente con un bastone sulla testa. Il 22enne, già pregiudicato per reati contro il patrimonio e destinatario dell'obbligo di firma, è stato arrestato. La vittima è stata curata al pronto soccorso per le tumefazioni al capo causate dalle botte.