Prenotazioni aeree per l'Italia crollate per il coronavirus

La diffusione del coronavirus ha avuro un " forte impatto sul traffico aereo ". È quanto si legge in una nota della Iata, l'associazione del settore che rappresenta la maggior parte delle linee mondiali.

Le compagnie, infatti, stanno subendo " un grave crollo della domanda ". L'Associazione internazionale del trasporto aereo riporta alcuni esempi, a dimostrazione del crollo delle prenotazioni che, in particolare in Italia hanno subito un calo enorme. i dati più gravi riguardano proprio il nostro Paese: " un vettore primario riporta le prenotazioni per l'Italia in caso del 108%, con il crollo delle prenotazioni a zero e l'aumento dei rimborsi ". Ma la crisi delle compagnie aeree non riguarda solo l'Italia. La Iata, infatti, riporta anche il caso di " un vettore che ha subito una riduzione del 26% in tutte le richiesre, rispetto all'anno scorso ", mentre molti vettori hanno segnalato " il 50% delle disdette in diversi mercati" . E il calo della domanda sta portando a misure drastiche, come " il congedo non retribuito dell'equipaggio, il congelamento degli aumenti di stipendio e i piani per il fermo degli aerei ".

Per questo, l'associazione del trasporto aereo sta contattando le autorità che dettano le linee guida per l'aviazione di tutto il mondo, per chiedere la sospensione immediata delle regole sugli slot. La richiesta della Iata è che per la stagione 2020, la disciplina sull'uso degli slot aeroportuali sia sospesa, a causa dell'impatto che il coronavirus sta avendo sulle compagnie aeree. Questo perché le regole che stabiliscono i permessi per il decollo rischiano di far saltare il sistema aereo: "Circa il 43% di tutti i passeggeri - spiega la Iata- parte da oltre 200 slot coordinati dagli aeroporti di tutto il mondo ".