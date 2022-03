"Addestrarsi a combattere". Spunta la circolare dell'Esercito italiano

Addestramento " orientato al warfighting ". Un chiaro richiamo ai massimi livelli di efficienza " di tutti i mezzi cingolati, gli elicotteri e i sistemi d'arma dell'artiglieria ". E ancora: la valutazione dettagliata dei congedi anticipati e il mantenimento dei reparti in prontezza operativa " alimentati al 100% ". Nelle ultime ore i riflettori sono puntati su una circolare dello Stato maggiore dell'Esercito italiano i cui contenuti hanno messo in allerta gran parte dell'opinione pubblica.

La circolare dell'Esercito italiano

La circolare fa riferimento agli eventi e all'evoluzione degli avvenimenti inseriti nello scacchiere internazionale. Chiara l'allusione alla guerra in Ucraina, dove le tensioni si stanno accumulando sempre di più nonostante il lavoro della diplomazia. Non a caso l'oggetto del documento risulta abbastanza emblematico: " Evoluzioni sullo scacchiere internazionale ".

Al suo interno vengono fornite varie indicazioni inerenti a più ambiti, dal personale all'addestramento passando per l'impiego e i sistemi d'arma. In merito al personale, si chiede di valutare i congedi anticipati perché " deve essere effettuato ogni possibile sforzo affinché le capacità pregiate possano essere disponibili ". Non mancano indicazioni per lo stesso personale in " ferma prefissata " che " dovrà alimentare prioritariamente i reparti che esprimono unità in prontezza ".

Il chiarimento dello Stato maggiore

In ogni caso, nel documento si fa presente di evitare, per quanto possibile, " il frazionamento delle unità " e di valutare tutte le richieste sul territorio nazionale che dovranno essere avallate " a livello centrale" . Infine, gli " assetti sanitari " dovranno tenere in considerazione " i prioritari impegni " con relazione alle " forze in prontezza ". Tutte le indicazioni riportate sono da attuarsi " con effetto immediato ".

La notizia ha presto fatto il giro del web, alimentando voci e indiscrezioni di ogni tipo. Per questa ragione lo Stato maggiore dell'Esercito ha rilasciato alcune precisazioni. Innanzitutto, il documento è descritto " ad esclusivo uso interno " e di carattere " routinario ". Attraverso il testo, inoltre, il Vertice di Forza Armata si limita ad adeguare le priorità delle varie unità dell'Esercito, " al fine di rispondere alle esigenze dettate dai mutamenti del contesto internazionale ". " Trattasi dunque di precisazioni alla luce di un cambiamento che è sotto gli occhi di tutti ", ha concluso lo stesso Stato maggiore.

L'accusa di Acerbo

Maurizio Acerbo, segretario nazionale e Gregorio Piccin, responsabile pace del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, hanno puntato il dito contro la circolare che loro stessi hanno reso pubblica definendola " gravissima ". " Il nostro esercito si prepara a combattere. È la dimostrazione lampante che il nostro Paese è già parte co-belligerante nel conflitto in corso. Cittadini/e sono tenuti all'oscuro di come il governo ci stia sciaguratamente trascinando in una guerra i cui sviluppi, se si continua su questa strada, saranno devastanti ", affermano i due.