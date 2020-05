Per una previsione, 98 scenari: i calcoli degli esperti di Conte

Una previsione che si basa su una casistica infinita, composta da 98 diversi scenari. Sono tutti contenuti nella relazione del Comitato tecnico-scientifico, che ha spinto il governo a mettere in atto la strategia della fase due. Nel documento, attorno al quale si sono scatenati dubbi e polemiche, si parla di un'incidenza di casi in terapia intensiva che va da 150 a 151mila, a seconda del grado di apertura o chiusura delle varie attività commerciali.

Ad analizzare i numeri contenuti del dossier è il gruppo Carisma, una holding di investimenti industriali, che definisce come "non attendibile" il tasso di letalità per infezione, che secondo il Comitato è pari a 0,657%. Secondo quanto riporta la holding, questo numero si basa su uno studio che ha analizzato i casi positivi a Wuhan nel mese di febbraio, rivelatisi errati. Una ricerca ritenuta più attendibile, invece, individua il tasso di letalità tra lo 0,12% e lo 0,20%. Per arrivare al numero di contagiati, spiega al quotidiano il presidente del gruppo Carisma, Giovanni Cagnoli, bisogna partire " dall'unico dato certo, cioè i decessi ", confrontando quelli del 2020 con la media dell'Istat relativa agli anni precedenti: la differenza andrebbe attribuita al nuovo coronavirus. Ma il Comitato parte dai decessi al 31 marzo, dividendoli per il tasso di letalità, arrivando a una stima di circa 2 milioni di contagiati. Secondo il Corriere della Sera, " Cagnoli sostiene che i dati dell'Istat rivelino che i morti sarebbero almeno 10mila in più ". E i contagiati sarebbero non 2, ma 6 milioni. Se poi il tasso di letalità non fosse 0.657%, gli immuni arriverebbero a 10 milioni.