È allerta meteo al Nord: quando torna l'autunno

Le previsioni meteorologiche dei prossimi giorni non lasciano molte speranze. Il caldo sta abbandonando gran parte della nostra Penisola. Il peggioramento del tempo è previsto già da oggi, venerdì 28 agosto. E il peggio arriverà nei prossimi giorni del fine settimana. Oltre che di piogge e temporali, le previsioni di ilmeteo.it parlano anche di un brusco calo delle temperature soprattutto nelle regioni settentrionali. Al Nordovest le massime raggiungeranno i 20-24 gradi. Dalla prossima settimana potrebbe affacciarsi sull’Italia settentrionale l’autunno, in anticipo sul calendario. L’estate calda e afosa che abbiamo vissuto fino a ieri potrebbe presto diventare solo un ricordo.

Attesi forti temporali e grandinate al Nord

Le previsioni parlano al Nord di rovesci di carattere temporalesco con grandinate e nubifragi che colpiranno le Alpi e le Prealpi. Con rischio idrogeologico. Verrà investita dal maltempo anche la Pianura Padana. Sulle pianure del Nordest il tempo sarà irregolarmente nuvoloso. Le temperature, in diminuzione al Nordovest, toccheranno valori massimi tra i 25 e i 35 gradi. Il contrasto tra l’aria più fresca in arrivo dall'Atlantico e il caldo umido di questi giorni sta provocando già in queste ore la formazione di intensi focolai temporaleschi concentrati soprattutto sulla fascia alpina e prealpina centro-occidentale. Lo stesso anche sui rilievi piemontesi, lombardi e su gran parte della Valle d'Aosta. Possibili temporali anche sul bresciano e in alcune zone del Veneto e del padovano. Forti precipitazioni sono attese sui rilievi del Nordovest dove potranno esserci anche nubifragi e grandinate. Tempo più asciutto sul resto delle regioni settentrionali. In Emilia Romagna potrà verificarsi qualche breve piovasco sulla zona appenninica.

Per oggi, venerdì 28 agosto, allerta arancione della Protezione civile sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su gran parte della Lombardia. Allerta gialla in Veneto, in Friuli Venezia Giulia, nella Provincia Autonoma di Trento, nella Provincia Autonoma di Bolzano, sui settori settentrionali del Piemonte e sul restante territorio della Lombardia. Lunedì prossimo la settimana inizierà con maltempo diffuso al Centro-Nord, e in seguito altre piogge e temporali sono previsti tra Mercoledì e Giovedì.

Il resto d'Italia

Al Centro e sulle Isole una giornata ancora all’insegna del sole grazie alla presenza dell’alta pressione. Il cielo sarà prevalentemente sereno. Solo sulla Toscana sono previste nubi sparse. I valori massimi delle temperature saranno compresi tra i 32 e i 34 gradi. Al Sud e in Sicilia ancora bel tempo, con cielo sereno o solo parzialmente nuvoloso. Sulla Calabria prevista qualche nuvola in più ma nulla di significativo. Previsti venti deboli meridionali e mari pressoché calmi. Durante la giornata le temperature previste saranno comprese tra i 31 e i 34 gradi.